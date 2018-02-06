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В этом году демографическая ситуация в Латвии может резко измениться в лучшую сторону. Уверенность в этом в эфире радио Baltkom высказал посол по особым поручениям по вопросам диаспоры Министерства иностранных дел Латвии Атис Съянитс.

Он рассказал, что МИД в данный момент работает над специальным законом по поддержке латвийской диаспоры за рубежом, который также поможет решить вопросы реэмиграции.

"Этот закон будет регулировать отношения между латвийской диаспорой, которая за последние годы выросла, и государством. Оно уже оказывает поддержку, но необходима соответствующая координация. Я считаю, что этот год ознаменует поворотный момент в вопросе реэмиграции, для этого созрели объективные предпосылки, которых еще два-три года назад не было. Число вакансий растет, и растет быстро, с каждым днем их все больше, соответственно, растут и зарплаты", - сказал Съянитс.

Он уверен, что в ближайшие десять лет латвийская экономика будет показывать стабильный рост.

"Сейчас мы наблюдаем рост экономики, думаю, эта тенденция сохранится. Я просто уверен в этом, так как очевидно, что за годы кризиса мы потеряли многих людей, и это отражается и на рабочем рынке. В течение следующих десяти лет мы будем говорить о том, что у нас не хватает рабочей силы, причем разной - и образованной, и нет", - сказал Съянитс.

Он также привел примеры того, как именно государство может помочь покинувшим родину латвийцам.

"Государство может оплачивать интеграцию детей в школы. Человек возвращается в Латвию, и у ребенка нет соответствующих знаний госязыка, или других, которые требуют школа - государство оплачивает необходимые занятия. Кстати, эта система уже работает, во многих местах помощь оказывает самоуправление или сама школа, надо чтобы и в госбюджете для этого были отведены средства. Есть и другие проекты - например, Министерства регионального развития, согласно которому, в каждом регионе должен быть конкретный человек, оказывающий поддержку реэмигрантам", - рассказал Съянитс.

Напомним, согласно данным Центрального статистического управления (ЦСУ), поток эмигрантов из Латвии не спадает. ЦСУ обобщило данные об эмигрантах с 2014 по 2016 год. В среднем Латвия ежедневно теряет 55 человек - 25 мужчин, 22 женщины и 8 детей. Самая многочисленная группа эмигрантов - лица 25-29 лет.

Фото из Flickr