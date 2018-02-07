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Жителям других стран будет очень сложно заниматься врачебной практикой в Латвии. Об этом в интервью радио Baltkom сказал президент Латвийского общества врачей Петерис Апинис.

Он отметил, что сложности иностранцам создает незнание госязыка.

"Несмотря на решение коалиции, в Латвию не так просто будет приехать жителям других стран и продолжить здесь заниматься врачебной деятельностью. Хотя бы потому, что приезжие не знают ни латышского, ни русского языков. А у нас, во-первых, есть Закон о госязыке, а, во-вторых, есть реальность двуязычности. Пакистанский врач сначала столкнется с языковым барьером, потом ему придется сдавать экзамен по латышскому, пересдать экзамен по медицине, поучиться здесь, в резидентуре. В итоге пройдет уже 10 лет, пока он получит разрешение на работу в Латвии", - сказал Апинис.

По его словам, некоторые иностранные коллеги из стран СНГ приезжают в Латвию, чтобы потом уехать на работу в Англию.

"У нас есть коллеги из стран СНГ, которые за два года учат латышский и сдают его на отлично. Потом они, как правило, пересдают свои знания у нас на медицинском факультете, после чего поступают в резидентуру, чтобы потом уехать из Латвии в Англию. Даже простому стажеру нужны знания латышского. А если приезжий не из стран ЕС, то ему еще надо пересдавать медицинские экзамены, чтобы получить европейский сертификат. Ведь есть страны, где медицине обучаются всего 5 лет. Это своеобразные знания, которые включают в себя даже нетрадиционную для Европы медицину", - отметил он.

Напомним, на следующей неделе правительство рассмотрит проект правил Кабинета министров, который предусматривает возможность приглашать иностранных работников определенных специальностей на облегченных условиях.

А именно, гастарбайтерам нужно будет платить всего на 20% больше, чем местным работникам, а вакансия должна быть зарегистрирована только 10 дней, а не месяц. Правила содержат список профессий, на которые будет распространяться упрощенный порядок