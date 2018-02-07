Эксклюзив |

Сегодня, после 12.00 в программе "Разворот" на радио Baltkom - участник экспедиции в Антарктиду, доктор геологических наук, а также ведущий исследователь факультета географии и земельных наук Латвийского университета Кристап Ламстерс.

Напомним, как уже писал Mixnews, 11 февраля латвийские геологи отправятся в экспедицию в Антарктиду, чтобы изучать ледники и продолжать развивать сферу полярных исследований в нашей стране. Это будет первая подобная экспедиция в истории независимой Латвии.

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