На радио Baltkom - участник экспедиции в Антарктиду Кристап Ламстерс
Эксклюзив | 7 февраля 2018 года, 12:02
Сегодня, после 12.00 в программе "Разворот" на радио Baltkom - участник экспедиции в Антарктиду, доктор геологических наук, а также ведущий исследователь факультета географии и земельных наук Латвийского университета Кристап Ламстерс.
Напомним, как уже писал Mixnews, 11 февраля латвийские геологи отправятся в экспедицию в Антарктиду, чтобы изучать ледники и продолжать развивать сферу полярных исследований в нашей стране. Это будет первая подобная экспедиция в истории независимой Латвии.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
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