Эксперт: практически невозможно определить страну-источник кибератаки (4)

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Эксклюзив | 7 февраля 2018 года, 13:49

Практически невозможно отследить происхождение кибератаки, а специалисты могут только предположить, носители какого языка создали хакерские программы. Об этом в интервью радио Baltkom сказал специалист по информационным технологиям и компьютерной безопасности, создатель интернет-блога AntiVirus.LV Валдис Шкестерс.

"Честно говоря, тут очень много спекуляция. Специалисты ит называют это атрибуцией кибератак, когда мы определяем принадлежность. Но это очень сложная вещь. Анализ этих атак позволяет определить язык создателей программы, но это тоже можно подделать", - отметил Шкестерс.

При этом он подчеркнул, что политики позволяют себе более смелые заявления.

"К примеру возьмем атаки на энергетический сектор Украины. Определили, что есть признаки русскоязычных авторов. Стопроцентно это утверждать нельзя, но признаки есть. И есть конфликт в регионе. Поэтому с некоторой вероятностью о происхождении говорить можно, но специалист не будет утверждать это, так как доказательств нет. А политикам проще, они апеллируют другими понятия. Эксперты же скажут, что есть такой и такой признак", - отметил он.

Напомним, Министерство внутренней безопасности США утверждает, что перед президентскими выборами в 2016 году российские хакеры атаковали 21 штат. Позже о хакерских атаках со стороны России заявляли в Великобритании и Испании.

Комментарии 4
Sedna1 час назад
практически невозможно определить страну-источник кибератаки------------------------

Как невозможно?!! Ваши хозяева уже определили, и вам, рабам, приказали ПРАВИЛЬНО определить! Вы же уже все уши прожужжали своим титульным, что РОССИЯ делала какашку Пиндостану, Англии, еще кому-то ( уж и не вспомнить), а теперь вот титульные ждут в гости Путина.Дескать, жуть...
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Динго1 час назад
Стопроцентно это утверждать нельзя, но признаки есть.==========

Вы тупой , батенька. Стопроцентно утверждать нельзя, но признаки есть. :)))))))
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Ну правильно58 минут назад
Определить конечно нельзя, поэтому в этом виновны русские. Причем "назначенные"еще до начала каких-нибудь событий. Об этом свидетельствовали сообщения различных заокеанских СМИ. Вот так не раз уже прокалывались, а потом очень сильно оправдывались.
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