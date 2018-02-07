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11 февраля латвийские геологи отправятся в экспедицию в Антарктиду, чтобы изучать ледники и продолжать развивать сферу полярных исследований в Латвии. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал доктор геологических наук, ведущий исследователь и преподаватель факультета географии и земельных наук Латвийского университета, а также участник экспедиции в Антарктиду Кристап Ламстерс.

"Мы будем изучать ледники, исследовать влияние пингвинов на экосистему, их влияние на образование почвы. Рассмотрим микроорганизмы, которые образуются в колониях пингвинов", - рассказал ученый.

Он отметил, что в последнее время тенденция таяния ледников сохраняется почти везде.

"Сейчас ледники достаточно активно тают и интенсивно теряют свою массу, по 200 - 300 гигатонн, как в Гренландии, так и на Антарктиде. За последние 50 лет средняя температура на украинской антарктической станции Академика Вернадского поднялась на 4 градуса. Это очень и очень много. В центральных районах этого континента ледники более стабильны, а в западной его части они тают быстрее", - пояснил Ламстерс.

Он также рассказал, что латвийская экспедиция будет жить и работать в разных местах.

"Мы будет жить на базе, которая находится на небольшом острове. Каждый день на лодке мы будем добираться до другого полуострова, чтобы проводить там свои исследования ледников", - заключил ученый.

Как сообщалось, латвийские ученые в первый раз отправятся в экспедицию в Антарктиду. Их исследования станут частью мирового представления о динамике ледников Антарктиды и о процессах изменения климата в окрестностях континента.