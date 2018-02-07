Эксклюзив |

В четверг, 8 февраля после 17.00 в эфир радио Baltkom 93,9 FM выйдет очередной выпуск автомобильной программы "По дороге с WESS Motors".

На этот раз она будет посвящена вопросу выбора автомобилей. Какую машину выбрать: новую или все-таки подержанную? Как проверять автомашину с пробегом? Где ее обслуживать?

На эти и другие актуальные вопросы для потенциальных покупателей автомобилей ответят наши эксперты — исполнительный директор компании WESS Motors Toyota Алексей Радионов и заведующий отделом продаж компании WESS Motors Руслан Баранов. Ведущий программы – Абик Элкин.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Фото: toyota.wess.lv