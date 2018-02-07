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Экс-министр внутренних дел Латвии Линда Мурниеце написала книгу "Почти дневник". Об издании книги Муриеце сегодня сообщила на своей странице в Facebook. Как бывший политик рассказала радио Baltkom, книга содержит ее мысли о происходящем в Латвии, а также личные переживания и наблюдения.

"Книга называется "Почти дневник" - в этом и вся ее суть. Я написала о том, что я вижу, слышу, чувствую, что происходит вокруг. Что-то я публиковала в социальных сетях и замечала, что людям это нравится, они обычно комментировали мои публикации и говорили, что думают так же. Возможно, кто-то найдет в книге какие-то высказывание о себе, потому что за шесть лет многое произошло и в моей личной жизни, и в политике, в которой я не участвовала, но высказывалась. Но целью было сделать добрую книгу ко Дню святого Валентина или 8 марта. Большинство тех, кто уже посмотрел книгу, говорят, что все хорошо - может, просто не рискуют сказать, что что-то не понравилось. Тираж книги, по-моему, 500 экземпляров, если быстро раскупят - можно будет издать еще", - рассказала Мурниеце.

Линда Мурниеце в 2009-2011 годах занимала пост главы МВД, с 2006 по 2009 она была депутатом Сейма, а в 2006-м году - министром обороны.