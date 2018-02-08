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Руководство хоккейного клуба "Динамо" (Рига) позволило многолетнему болельщику команды Юрису Петерсонсу, более известному как Юрчик, посетить игры динамовцев в этом сезоне в образе ведьмака, с учетом, что он будет находиться исключительно в фан-зоне. Об этом Петерсонс рассказал в эфире радио Baltkom.

По его словам, с таким предложением выступил лично председатель совета директоров рижского "Динамо" Юрис Савицкис.

"Была попытка компромисса от Савицкиса. Он сам пришел в фан-сектор, был разговор с болельщиками, и под конец он сказал, что я могу посещать последние игры этого сезоне, но сидеть только в фан-секторе, не бегать по трибунам. При этом он сказал, что следующий сезон не связывает с ведьмаком Юрчиком. Когда он все это сказал, я пришел на игру в фан-сектор, чтобы показать, что Савицкис способен изменить свое категоричное мнение. Я надеюсь, что и в следующем сезоне он передумает", - сказал Юрчик.

Петерсонс отметил, что отношение руководства клуба к нему изменилось достаточно резко.

"До сих пор не укладывается в голове, до этого девять меня сезонов носили на руках, а тут - бац. В прошлом сезоне даже дали почетную грамоту, сказали спасибо. С Савицкисом встречался, пили кофе, он тоже поблагодарил, что я поддерживаю команду. Мне не верится в то, что меня боятся дети", - сказал Юрис.

Он рассказал, что посетил недавний матч рижского "Динамо", прошедший в Плявниеки, под открытым небом.

"Я там был, но, к сожалению, как рядовой болельщик, без маски. Трудно, обычно я по-другому хожу на игры. Как будто игрок, спортсмены на льду, а я - на трибунах. А теперь уже просто как зритель", - сказал Юрис.

Петерсонс добавил, что игроки рижского "Динамо" предпочитают не комментировать ситуацию с запретом ему посещать матчи клуба в образе ведькама.

"Я ни от одного игрока, ни от одного тренера не слышал ничего об этой ситуации. Наверное, работодатель - "Динамо", поэтому и молчат", - считает Юрчик.

Напомним, в начале года рижское "Динамо" запретило Петерсонсу посещать домашние матчи клуба в образе ведьмака Юрчика. По словам Савицкиса, этот образ негативен и приносит команде неудачи. Болельщики "Динамо" встали на сторону Юрчика, демонстративно покинув фан-сектор во время одного из матчей клуба, а также организовав в интернете сбор подписей в поддержку многолетнего болельщика.

Фото: facebook.com/jurciks.ragana