Сотни людей протестовали у Сейма против перевода обучения на госязык (17)

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Эксклюзив | 8 февраля 2018 года, 08:55

В четверг, 8 февраля, прошла очередная акция протеста против перевода школ нацменьшинств на обучение только на государственном языке, сообщили в Русском союзе Латвии (РСЛ).

Акция началась в Риге, напротив здания Сейма, в 8:30.

Это время, когда депутаты идут на работу, и участники акции могут обратиться к ним напрямую, отмечают организаторы.

Как радио Baltkom рассказал журналист Русского вещания LTV7 Сергей Герасимов, у здания Сейма в этот раз собрались люди старшего поколения.

"Молодежи в очередной раз нет, в основном люди в возрасте, но они от всего сердца выступают за сохранение русского языка в школах, боятся, что дети и внуки не будут знать Пушкина. Другие боятся за качество образования. Здесь читали стихи Райниса на двух языках, кричали "руки прочь от русских школ". Собравшимся удалось обратиться к депутатам, просили не голосовать за законопроект, громче всего дискутировали с Хосамом Абу Мэри. Он заявил, что будет голосовать за законопроект, аргументы не привел", - рассказал он.

Как сообщили в Рижской думе, планируется, что в акции примут участие примерно 300 человек. Заявку на пикет подал Штаб защиты русских школ.

Напомним, фракция Зеленых в Европарламенте также выступила в защиту билингвального образования в Латвии.

Комментарии 17
Реалист1 час назад
Ваше злорадство и неуместное чувство какого -то торжества , не делает вам чести. Проблема от этого не исчезает и отношения не становятся контактными.
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:-p1 час назад
Рано радуешься придурок!Еще не вечер!Вы на шествие своих легионеров,даже столько собрать не могли!Так что закрой свой рот уже наконец!)
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mant45 минут назад
по ходу в роддоме когда тебя родили, спросили за национальность и ударили тебя об угол стола... и ниче что те кто должны учиться те на занятиях, и поди ПБ и МинОборазоваеия уже посторались и директора все лояльные Вам?:) не... и просто никто не выведет детей на улицу? родители работают... тебе сколько не ссы в глаза все Божья роса... что ж вам в воду то добоаляют, что дебилы такие...тебя араб в парламенте не смущает а?меня например да и он голосует за язык...
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