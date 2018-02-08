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В четверг, 8 февраля, прошла очередная акция протеста против перевода школ нацменьшинств на обучение только на государственном языке, сообщили в Русском союзе Латвии (РСЛ).

Акция началась в Риге, напротив здания Сейма, в 8:30.

Это время, когда депутаты идут на работу, и участники акции могут обратиться к ним напрямую, отмечают организаторы.

Как радио Baltkom рассказал журналист Русского вещания LTV7 Сергей Герасимов, у здания Сейма в этот раз собрались люди старшего поколения.

"Молодежи в очередной раз нет, в основном люди в возрасте, но они от всего сердца выступают за сохранение русского языка в школах, боятся, что дети и внуки не будут знать Пушкина. Другие боятся за качество образования. Здесь читали стихи Райниса на двух языках, кричали "руки прочь от русских школ". Собравшимся удалось обратиться к депутатам, просили не голосовать за законопроект, громче всего дискутировали с Хосамом Абу Мэри. Он заявил, что будет голосовать за законопроект, аргументы не привел", - рассказал он.

Как сообщили в Рижской думе, планируется, что в акции примут участие примерно 300 человек. Заявку на пикет подал Штаб защиты русских школ.

Напомним, фракция Зеленых в Европарламенте также выступила в защиту билингвального образования в Латвии.