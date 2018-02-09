Эксперт: в Балтии происходит круговорот туристов (4)

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Эксклюзив | 9 февраля 2018 года, 07:32

Круговорот туристов в странах Балтии – это естественное явление. Об этом в эфире радио Baltkom сообщил глава туроператора Tez Tour Latvia Константин Пальгов.

"Многие путешественники из Эстонии приезжают в Латвию, другие самостоятельно отправляются в Финляндию. Латвийский туристы активно едут в Литву. В принципе такие передвижения людей из страны в страну дает дополнительный оборот каждому государству, что является абсолютно естественным явлением", - сказал Пальгов.

Напомним, как ранее писал Mixnews, согласно данным Eurostat, Литва среди трех Балтийских стран в прошлом году привлекла больше всего туристов, однако самый большой рост потока туристов фиксировался в Латвии.

Комментарии 4
Куся56 минут назад
О чём эта важная новость?
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Олеко43 минуты назад
Понятие турист исказили. Если раньше это был путешественник с рюкзаком на природе, то сейчас это просто пара, приехавшая из Эстонии в Латвии на два дня пожить в гостинице, пройтись раз-другой по центру города и вкусно пожрать в ресторане.
Это не туристы, это скучающие бездельники.
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wolf1 час назад
Krugovorot zameten do blizhajshego likjoro-vodochnogo magazina i obratno i ni minuti zaderzhki kak po raspisaniju
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