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Круговорот туристов в странах Балтии – это естественное явление. Об этом в эфире радио Baltkom сообщил глава туроператора Tez Tour Latvia Константин Пальгов.

"Многие путешественники из Эстонии приезжают в Латвию, другие самостоятельно отправляются в Финляндию. Латвийский туристы активно едут в Литву. В принципе такие передвижения людей из страны в страну дает дополнительный оборот каждому государству, что является абсолютно естественным явлением", - сказал Пальгов.

Напомним, как ранее писал Mixnews, согласно данным Eurostat, Литва среди трех Балтийских стран в прошлом году привлекла больше всего туристов, однако самый большой рост потока туристов фиксировался в Латвии.