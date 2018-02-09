Депутат: законопроект о переводе обучения на госязык еще может кардинально измениться (22)

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Эксклюзив | 9 февраля 2018 года, 07:01

Передача на рассмотрение комиссиям Сейма законопроекта о постепенном переводе обучения на госязык еще не означает его утверждение. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала депутат парламента Ингуна Судраба отметив, что в ходе обсуждения законопроект еще может кардинально измениться.

"Я проголосовала не за реформу, а за то, чтобы последовало дальнейшее обсуждение этого законопроекта. Я получала письма от родителей, которые были уверены в том, что закон уже принят. Нет, он еще не принят, и я поддержала его дальнейшую передачу профильным комиссиям Сейма", - пояснила свой голос Судраба.

Она отметила, что позиция партии “No sirds Latvijai” в вопросах образования остается неизменной.

""No sirds Latvijai" по этому вопросу всегда высказывалась однозначно. Мы выступаем за то, чтобы все дети имели одинаковые права. Никакая реформа не должна проводиться насильно, без понимания реальной ситуации. Важно, чтобы у министерства была достоверная информация по каждой школе, в том числе о составе учителей. Только тогда можно оценить, насколько учреждения готовы к переводу обучения", - сказала депутат.

По ее словам, обсуждение образования должно начинаться с дошкольных учреждений.

"Если все жители Латвии будут иметь возможность отдавать детей в латышские детские сады, тогда можно говорить о том, что каждый ребенок качественно подготовлен к школе. Тогда и навыки выпускников будут одинаковыми, а значит они все будут конкурентоспособными", - добавила Судраба.

Она отметила, что передача законопроекта комиссиям еще не означает вступление реформ в силу.

"Были такие законопроекты, которые радикально менялись в редакциях, проходя через все чтения в парламенте. Каждая новая школьная программа, разработанная МОН, должна еще пройти аккредитацию. Реформа не должна проводиться просто ради реформы, если у детей и родителей есть страх перед будущим", - заключила депутат.

Комментарии 22
школьное образование3 часа назад
у нас , вне зависимости от языка обучения , фундаментальные проблемы , от зарплаты учителей и до школьной программы обучения, куда ни кинь , везде клин , а вместо решения этих проблем депутаты и министры дискутируют о языке , отвлекающий маневр
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Правда дороже1 час назад
Демагогия и словоблудство. "Одинаковые права детей" означает право изучать сложные предметы НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ, иначе страдает освоение сложных предметов и это уже НЕ РАВНЫЕ ПРАВА, либо, если детям с детства ПРИВИВАЕТСЯ НЕРОДНОЙ ЯЗЫК - то это насильная ассимиляция, что также есть нарушение прав. Давайте перестанем врать и будем называть вещи своими именами - перестанем лепить чушь и скажем "да, мы преступаем права нацменьшинств в этом вопросе",а потом уже будем добавлять оправдания "почему". А это нелепое лепилово только дополнительное раздражение вызывает.
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Well2 часа назад
Перестаньте. В Латвии такие же законодатели и правители, как в Олимпийском комитете. Партия прикажет, и все законы и здравый смысл по боку. А партия прикажет и дальше продолжать гнобить русских.
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