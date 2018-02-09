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Передача на рассмотрение комиссиям Сейма законопроекта о постепенном переводе обучения на госязык еще не означает его утверждение. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала депутат парламента Ингуна Судраба отметив, что в ходе обсуждения законопроект еще может кардинально измениться.

"Я проголосовала не за реформу, а за то, чтобы последовало дальнейшее обсуждение этого законопроекта. Я получала письма от родителей, которые были уверены в том, что закон уже принят. Нет, он еще не принят, и я поддержала его дальнейшую передачу профильным комиссиям Сейма", - пояснила свой голос Судраба.

Она отметила, что позиция партии “No sirds Latvijai” в вопросах образования остается неизменной.

""No sirds Latvijai" по этому вопросу всегда высказывалась однозначно. Мы выступаем за то, чтобы все дети имели одинаковые права. Никакая реформа не должна проводиться насильно, без понимания реальной ситуации. Важно, чтобы у министерства была достоверная информация по каждой школе, в том числе о составе учителей. Только тогда можно оценить, насколько учреждения готовы к переводу обучения", - сказала депутат.

По ее словам, обсуждение образования должно начинаться с дошкольных учреждений.

"Если все жители Латвии будут иметь возможность отдавать детей в латышские детские сады, тогда можно говорить о том, что каждый ребенок качественно подготовлен к школе. Тогда и навыки выпускников будут одинаковыми, а значит они все будут конкурентоспособными", - добавила Судраба.

Она отметила, что передача законопроекта комиссиям еще не означает вступление реформ в силу.

"Были такие законопроекты, которые радикально менялись в редакциях, проходя через все чтения в парламенте. Каждая новая школьная программа, разработанная МОН, должна еще пройти аккредитацию. Реформа не должна проводиться просто ради реформы, если у детей и родителей есть страх перед будущим", - заключила депутат.