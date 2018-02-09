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В пятницу, 9 февраля, в Пхенчхане пройдет открытие XXIII Зимних Олимпийских игр 2018 года. Церемония начнется в 20 часов по местному времени, в 13 часов по латвийскому.

За две с лишним недели спортсмены разыграют 102 комплекта медалей в 15 видах спорта. Всего в Олимпиаде-2018 примут участие спортсмены из 92 стран.

Сразу предупредим, что радио Baltkom готовит специальный выпуск программы Baltkom-online (c 13 до 15 часов), где ведущие обсудят открытие Олимпиады, созвонятся с нашими людьми в Южной Корее и, конечно, будут принимать звонки слушателей!

Долгая дорога к Играм

Южной Корее удалось добиться права на проведение зимних Олимпийских Игр лишь c третьей попытки – до этого Пхенчхан уступил Ванкуверу и Сочи. Но 6 июня 2011 года Международный Олимпийский комитет распечатал конверт с заветным названием.

Талисманами Олимпийских игр стали тигренок Сухоран (в Олимпиаде) и медвежонок Пандаби (в Паралимпиаде). Белый тигр Сухоранг – защитник всех спортсменов и болельщиков. Это животное тесно связано с корейской мифологией, его считают символом доверия, силы и защиты.

21 сентября в столице Южной Кореи были представлены медали Олимпиады-2018. На лицевой стороне медалей нанесены диагональные линии, символизирующие историю Олимпиад и решительность спортсменов. На обратной стороне изображены спортивные дисциплины. Ленты для медалей создаются с использованием традиционных корейских тканей.

Фото: Olympic.org

Cильнейшая в истории команда Латвии

Латвию на Олимпиаде в Пхенчхане будут представлять 35 спортсменов по девяти видам спорта – это самая малочисленная делегация за 12 лет. На трех предыдущих Олимпиадах в Турине, Ванкувере и Сочи Латвию представляла делегация из 58 спортсменов. В этот раз на Олимпиаду не едет латвийская хоккейная сборная, в составе которой 25 игроков.

Но несмотря на это, президент Латвийского олимпийского комитета Алдон Врублевскис заявил, что наша команда является сильнейшей из всех латвийских сборных, когда-либо выступавших на зимних олимпиадах.

Состав латвийской олимпийской команды:

Конькобежный спорт - Харальд Силов;

Биатлон - Андрей Расторгуев, Оскар Муйжниекс, Байба Бендика;

Бобслей - Оскар Мелбардис, Даумант Дрейшкенс, Арвис Вилкасте, Янис Стренга, Оскар Киберманис, Янис Янсонс, Хелвийс Лусис, Матисс Микнис, Интар Дамбис;

Фигурное катание - Денис Васильев, Диана Никитина;

Дистанционные лыжи - Патриция Эйдука, Индулис Бикше, Инга Пашковска;

Горнолыжный спорт - Кристап Звейниекс, Лелде Гасуна;

Санный спорт - Элиза Цауце, Улла Зирне, Кендия Апарьоде, Инар Кивлениекс, Кристерс Апарьодс, Артур Дарзниекс, Юрис Шицс, Андрис Шицс, Оскар Гудрамович, Петерис Калниньш;

Скелетон - Мартин Дукурс, Томас Дукурс, Лелде Приедулена;

Шорт-трек - Роберт Звейниекс, Роберто Пукитис.

Флаг Латвии на церемонии открытия Олимпийских игр понесет бобслеист Даумантс Дрейскенс.

Местные производители в Пхенчхане

Поводом для гордости еще до начала Олимпийских игр можно считать достижение наших мастеров – специалисты из Латвии создали трассу для соревнований по сноуборду. Сотрудники латвийской компании We Build Parks (Baltic Snowpark Agency) в сотрудничестве с партнерами из Германии Schneestern отправились в Южную Корею 11 января, где и приступили к строительству трассы.

Спортсмены под чутким присмотром

С делегацией латвийских спортсменов в южнокорейский Пхенчхан на Олимпиаду отправиться начальник Главного управления полиции порядка (ГУПП) Госполиции Артис Велшс.

Видимо, Южная Корея решила перестраховаться и предложила делегировать представителя каждой страны в Международный центр по сотрудничеству полиции, которые будет работать во время Олимпиады.

Остались без марки

Наши соседи по Балтии решили отметить Олимпиаду-2018 года памятными знаками. Литва, например, выпустила два почтовых знака, посвященных начинающимся в Южной Корее Играм. В почтовых марках отражены два зимних вида спорта – керлинг и скоростной бег на коньках на коротких дистанциях. Номинал марок — 0.84 евро и 0,94 евро, тираж – по 30 тысяч экземпляров.

Эстония пошла дальше и вдобавок к марке с фигурой спортсменов на фоне зимних пейзажей, выпустила монету. Сувенирная монета, которая посвящена участвующим в Играх эстонским спортсменам, отчеканена из серебра 925 пробы. На аверсе монеты изображен спортсмен, состоящий из падающих снежинок, которые превращаются в иней, на реверсе - логотип Олимпийского комитета Эстонии.

Отголоски Сочи-2014

Как известно, российские спортсмены на Олимпиаде в Пхенчхане будут выступать под олимпийским флагом, в специальном статусе "олимпийский атлет из России" и без использования национальной символики.

Индивидуальные приглашение от МОК получили 169 спортсменов, которым обещали разрешить пройти с национальным флагом во время закрытия Олимпиады. Если, конечно, две с половиной недели соревнований пройдут без эксцессов.

Виной всему допинг-скандал вокруг Зимней Олимпиады в Сочи. ПО утверждению МОК, Россия осуществила во время Игр государственную допинг-программу, благодаря который были завоеваны 13 "лишних" медалей. МОК аннулировал результаты 43 российских спортсменов в Сочи-2014 и пожизненно отстранил их от Олимпиад.

Но за восемь дней до начала Игр Спортивный арбитраж, куда обратились пожизненно отстраненные российские атлеты, отменил все санкции против 28 из них. Но приглашения от МОК на участие в соревнованиях они так и не дождались.

Очередей из зрителей пока не наблюдают

За неделю до начала зимней Олимпиады не были проданы более четверти билетов. По словам главы Оргкомитета ОИ-2018 Ли Хи Бом, а состязания Олимпиады-2018 продано 74,8 процента или 799 тысяч из 1 миллиона 70 тысяч билетов. Продажи на Паралимпийские игры идут чуть лучше - 83,2 процента, но это тоже не идеальный показатель.

Особенно много непроданных билетов на "дорогие" мероприятия и места. В Оргкомитете отметили, что в настоящий момент у них очень много билетов стоимостью 1 миллион 500 тысяч вон (около 1 400 долларов) на церемонию открытия, а также билетов в диапазоне от 650 до 900 тысяч вон (610-840 долларов) на церемонию закрытия.

И все это даже с учетом того, что южнокорейцы проявили небывалую заботу о зрителях - на церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчхане выдадут специальный набор, который включает в себя пончо, одеяло, грелку, горячие пакеты для рук и ног, а также шапку.

Согласно прогнозам погоды, во время церемонии 9 февраля ожидается минусовая температура. С учетом ветра температура может достигать 10 градусов мороза. Олимпийский стадион в Пхенчхане, где пройдет церемония, является открытым.

Погодные условия отпугивают не только зрителей, но и атлетов. Так, руководство сборной Великобритании посчитало, что холодная погода пагубно скажется на здоровье спортсменов, так что рекомендовало им пропустить церемонию открытия Олимпийских игр.

Родственницы мировых лидеров

Несколько глав государств решили делегировать право сопровождать спортсменов своим прекрасным родственницам. Так открытие Олимпиады в Пхенчхане посетит младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чен, а дочь президента США Дональда Трампа и его старший советник Иванка Трамп возглавит американскую делегацию на церемонии закрытия Игр.

Остались без фаст-фуда

41 год McDonald’s был продовольственным спонсором Игр, однако летом 2017-го, за три года до окончания контракта, объявил о прекращении сотрудничества с Международным олимпийским комитетом. Компания, платившая МОК около 25 миллионов долларов в год за спонсорский статус, мотивировала свое решение необходимостью "сосредоточиться на других приоритетах".

**Пикантные подробности **

Спортсменам, принимающим участие в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, выдадут рекордное количество презервативов. После открытия Олимпиады будут выданы в общей сложности 110 тысяч упаковок со средствами для контрацепции. Это на 10 тысяч больше, чем во время проведения Олимпийских игр в Ванкувере в 2010 году и в Сочи в 2014. Корзины с презервативами будут стоять в мужских и женских туалетах в олимпийских деревнях, а также в главном зале для прессы и в медицинских центрах.

При условии, что участниками станут 2925 спортсменов, на каждого из них полагается в среднем 37 презервативов. Издание отмечает, что большинство изделий участники Олимпиады забирают с собой в качестве сувениров.

Церемония закрытие зимних Олимпийских игра состоится 25 февраля.

Пожелаем удачи нашим спортсменам!

Фото из Flickr