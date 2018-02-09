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Защитники русских школ будут бороться с ликвидацией образования в Латвии на языках нацменьшинств не только с помощью митингов, но и с помощью референдума. Об этом в эфире радио Baltkom заявил сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов.

"Впереди еще месяц обсуждения этого законопроекта в разных комиссиях, предстоит голосование в трех чтениях. Многое может измениться. Но общий прогноз - неблагоприятный. При самом плохом исходе мы будем продолжать организовывать акции протестов", - сказал Митрофанов.

Он добавил, что кроме митинга, есть и другие способы быть услышанными.

"Сейчас в Сейме находится петиция за сохранение билингвального образования. Кроме того, существует закон о референдуме, заявку на который уже подал Русский союз Латвии. Сейчас мы ждем ответа от Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Если ответ будет отрицательным, то будем судиться. Если заявка будет одобрена, то начнем собирать для референдума подписи. Необходимо собрать 150 000. Большинство родителей учеников не имеют даже представления о том, какие решения сейчас принимаются в правительстве, и чем эта вредоносная реформа может обернуться для их детей", - сказал Митрофанов.

Активист отметил, что на каждое новое сообщение о митинге откликаются все больше людей.

"Сообщения приходят постоянно. Все больше неравнодушных откликается на наши акции. Да, прошедшая акция протеста не была многотысячной. Но это было раннее утро, и на улице стоял мороз. Следующий митинг мы наметили на выходной день, на 24 февраля", - заключил Митрофанов.

Напомним, как ранее писал Mixnews, Сейм передал на рассмотрение комиссии законопроекты, которые предусматривают перевод всеобщего среднего образования только на государственный язык

За передачу поправок проголосовали 66 депутатов, против в полном составе выступила фракция "Согласие" и депутат Роман Милославский.