"Что? Впервые слышу": премьер не знает о существовании приложения "Друг языка" (13)

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Эксклюзив | 9 февраля 2018 года, 12:51

Премьер-министр Марис Кучинскис не знает о существовании мобильного приложения "Друг языка". В этом он признался, отвечая на вопрос корреспондента радио Baltkom после конференции о проделанной правительством работе за два года.

"Что это такое? (последовало пояснение корреспондента)... Я ознакомлюсь, спросите меня об этом через неделю. Я об этом впервые слышу", - смеясь, сказал премьер.

Напомним, как уже писал Mixnews, 24 января Центр госязыка представил новое приложение "Друг языка", с помощью которого можно быстро и удобно отправить сообщение о возможных нарушениях или похвалить кого-то за использование госязыка. Это вызвало большой резонанс в русскоязычном сегменте соцсетей – в частности, некоторые активисты начали распространять в интернете призывы жаловаться на новое мобильное приложение, пытаясь добиться его блокировки в "Google Play Store".

Комментарии 13
Милулис1 час назад
Какой у нас премьер , такой душка , и с юмором..Друг языка- это смешно, премии министрам ограничивать не надо, виновных,тех ,кто загубил проект э-здоровье за 40 миллионов, искать не надо..люблю его, всей душой.
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точно1 час назад
они живут в другом государстве, махонькое государство а премьер ничего не знает, дебилы
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ЧП1 час назад
Может у него склероз? как-то на радио он не ответил сколько у него зарплата и сказал. что не знает что ему ее повысили.
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