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Премьер-министр Марис Кучинскис не знает о существовании мобильного приложения "Друг языка". В этом он признался, отвечая на вопрос корреспондента радио Baltkom после конференции о проделанной правительством работе за два года.

"Что это такое? (последовало пояснение корреспондента)... Я ознакомлюсь, спросите меня об этом через неделю. Я об этом впервые слышу", - смеясь, сказал премьер.

Напомним, как уже писал Mixnews, 24 января Центр госязыка представил новое приложение "Друг языка", с помощью которого можно быстро и удобно отправить сообщение о возможных нарушениях или похвалить кого-то за использование госязыка. Это вызвало большой резонанс в русскоязычном сегменте соцсетей – в частности, некоторые активисты начали распространять в интернете призывы жаловаться на новое мобильное приложение, пытаясь добиться его блокировки в "Google Play Store".