Эксклюзив |

Сегодня, после 13.00 на радио Baltkom выйдет программа Baltkom-online, посвященная открытию XXIII Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

Во время программы предусмотрены прямые включения с различными экспертами и спортсменами.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Фото: pixabay.com