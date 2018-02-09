Baltkom-online: чего нам ждать от Олимпийских игр? (1)

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Эксклюзив | 9 февраля 2018 года, 12:16

Сегодня, после 13.00 на радио Baltkom выйдет программа Baltkom-online, посвященная открытию XXIII Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

Во время программы предусмотрены прямые включения с различными экспертами и спортсменами.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Фото: pixabay.com

Комментарии 1
Тимур1 час назад
Чего можно ожидать от англо-саксонской олимпиады по химии? ...очередных подтасовок.
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