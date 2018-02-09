Baltkom-online: чего нам ждать от Олимпийских игр? (1)
Эксклюзив | 9 февраля 2018 года, 12:16
Сегодня, после 13.00 на радио Baltkom выйдет программа Baltkom-online, посвященная открытию XXIII Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.
Во время программы предусмотрены прямые включения с различными экспертами и спортсменами.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Подключайтесь!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
Фото: pixabay.com
Чего можно ожидать от англо-саксонской олимпиады по химии? ...очередных подтасовок.
2
Ответить