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Латвийские спортсмены готовы показать на Олимпийских играх в Пхенчхане свои лучшие результаты. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал спортивный журналист Арманд Пуче.

"Настроение в нашей команде хорошее, все готовы показать свои лучшие результаты и это мы сможем увидеть во время олимпийских игр. Так же он рассказал, если ты отдаешь все и готов показать лучший результат, то ты будешь там, где должен. В нашей команде есть спортсмены, которые не только будут участвовать, но и бороться за лучшие места", - отметил журналист.

По его словам, в Латвии созданы комфортные условия для спортсменов.

"Они получают лучший сервис, технологии и медицинское обслуживание. Наши саночные и бобслейные трассы в Сигулде находятся на мировом уровне. Это помогает стране получить спортсменов высокого уровня, которые отлично подготовлены и смогут нас удивить. Такие, например, как Андрей Расторгуев, Харольдс Силов и Денис Васильев", - сказал он.

Пуче отметил, что одни из лучших условий Игр были в 1988 году в Сеули.

"Там был показан очень высокий уровень объектов и условий проживания, инфраструктура. Я не сомневаюсь, что и в этот раз Корея вложилась, и игры пройдут на самом высоком уровне", - сказал журналист.

Он добавил, что произошедшее с российской командой является уроком для всех: и для России, и для мирового общества.

"Но чтобы не случилось, спорт превыше всего", - отметил он.

Как сообщалось, в декабре МОК объявил о недопуске России на Олимпиаду в Пхенчхане под своим флагом, однако спортсменам, которые никогда не были замешаны в допинговом скандале, разрешили принять участие в играх под нейтральным флагом.