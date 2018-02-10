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На предстоящих выборах Сейма повышены риски вмешательства России, поэтому необходимо понимать, готова ли Латвия к непредвиденным ситуациям. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал депутат Сейма во фракции "Единства", руководитель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией Айнар Латковскис.

"Думать, что в Латвии ничего не будет, может только наивный человек, или тот, кто не хочет ничего видеть. Международный контекст дает повод думать о том, что в России такие навыки есть, они их используют. Для России возможно все - они себе ничего не запрещают. Вопрос только в том, насколько готово к этому наше общество", - отметил он.

Как ранее заявил начальник Бюро по защите Сатверсме Янис Майзитис, на предстоящих выборах Сейма повышены риски разведывательной деятельности российских спецслужб. Он отметил, что одной из задач спецслужб каждого государства является отслеживание политических процессов.

Фото: канцелярия Сейма