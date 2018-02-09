Эксклюзив |

Несмотря на прогнозы синоптиков о том, что в день открытия Олимпиады в Южной Корее будет очень холодно – до -18 градусов, в реальности все оказалось не так драматично. Об этом в прямом эфире на радио Baltkom из Пхенчхана рассказал специальный корреспондент Эстонского телевидения Андриан Череменин.

"Сегодня было -3, а на солнце так вообще плюсовая температура. Я официально не замерял, но по ощущению. К вечеру похолодало, здесь всегда неприятный ветерок присутствует. Когда мы приехали сюда во вторник было – 18, неделю назад прогнозировали, что в день открытия Олимпиады будет -15 – 18, а такой мороз ощущается здесь на -25. Все переживали, что на открытии Олимпиады на открытом стадионе будет очень холодно. Так что можно сказать, что повезло. Сегодня очень тепло", - сказал Череменин.

В пятницу, 9 февраля, в Пхенчхане пройдет открытие XXIII Зимних Олимпийских игр 2018 года. Церемония началась в 20 часов по местному времени, в 13 часов по латвийскому.

За две с лишним недели спортсмены разыграют 102 комплекта медалей в 15 видах спорта. Всего в Олимпиаде-2018 примут участие спортсмены из 92 стран.

Фото из Flickr