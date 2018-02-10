Эксперт рассказал о "сюрпризах" отмены роуминга в ЕС (2)

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Эксклюзив | 10 февраля 2018 года, 13:21

Отмена роуминга для абонентов сотовых операторов на территории Евросоюза позволяет жителям Латвии путешествовать по Европе и не переплачивать за использование мобильного телефона. Однако если человек проводит за границей больше времени, чем дома, то его счет за роуминг может значительно увеличиться. Об этом в эфире радио Baltkom напомнил глава Латвийской телекоммуникационной ассоциации Янис Лелис.

"Гостевое абонирование предусматривает, что вы пользуетесь легкими тарифами в том случае, если вы 50% проводите дома, 50% - за рубежом. Если вы превышаете эту планку, тогда оператор может потребовать дополнительную плату. Но в этом случае также предусмотрен процесс переговоров, клиенту дают 15 дней, чтобы пояснить, почему он больше использовал абонирование за рубежом. В любом случае клиенты должны знать, что переплата не должна быть больше, чем 3,2 центра за минуту переговоров и больше, чем один цент за сообщение. А вот лишний гигабайт интернета в прошлом году был 7,7 евро, а сейчас шесть евро", - рассказал Лелис.

После отмены роуминга 15 июня прошлого года латвийский Центр защиты прав потребителей получил 10 жалоб на большие счета, которые операторы связи выставляют за разговоры за границей. В Комиссии по регулированию общественных услуг пояснили, что эти пользователи провели за границей больше времени, чем в Латвии.

Комментарии 2
Alex23 минуты назад
Когда очередной рекламщик моей Бите мне позвонил,чтобы впарить новый китайский гаджет ,я ответил на его вопрос о претензиях - Вы мне врубили +2 евро абонентки и забрали 200 мегов интернета ,за красивые роуминговские сказки ,которыми я не пользовался и не пользуюсь...Каждый месяц я оплачиваю каких-то латвийских гастарбайтеров в Европе.Для меня Ваша уравниловка и колхоз при коммунистах одинаковы...
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Garik29 минут назад
Роуминг, роуминг...А вот не пользуюсь роумингом 100% ! ВЫ же "отслеживаете"?! Так какого ку...я ,спрашивается, абонентную плату мне подняли?
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