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Отмена роуминга для абонентов сотовых операторов на территории Евросоюза позволяет жителям Латвии путешествовать по Европе и не переплачивать за использование мобильного телефона. Однако если человек проводит за границей больше времени, чем дома, то его счет за роуминг может значительно увеличиться. Об этом в эфире радио Baltkom напомнил глава Латвийской телекоммуникационной ассоциации Янис Лелис.

"Гостевое абонирование предусматривает, что вы пользуетесь легкими тарифами в том случае, если вы 50% проводите дома, 50% - за рубежом. Если вы превышаете эту планку, тогда оператор может потребовать дополнительную плату. Но в этом случае также предусмотрен процесс переговоров, клиенту дают 15 дней, чтобы пояснить, почему он больше использовал абонирование за рубежом. В любом случае клиенты должны знать, что переплата не должна быть больше, чем 3,2 центра за минуту переговоров и больше, чем один цент за сообщение. А вот лишний гигабайт интернета в прошлом году был 7,7 евро, а сейчас шесть евро", - рассказал Лелис.

После отмены роуминга 15 июня прошлого года латвийский Центр защиты прав потребителей получил 10 жалоб на большие счета, которые операторы связи выставляют за разговоры за границей. В Комиссии по регулированию общественных услуг пояснили, что эти пользователи провели за границей больше времени, чем в Латвии.