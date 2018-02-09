Эксклюзив |

Личной вины отстраненной главы детской психоневрологической больницы "Айнажи" Илоны Балоде в нарушении прав детей в этом медучреждении нет. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал однопартиец Балоде, депутат Сейма от Латвийского объединения регионов Мартиньш Шицс.

По его мнению, правительство уделяет недостаточно внимания проблеме с медицинским персоналом в латвийских больницах, и стационар "Айнажи" - не исключение.

"Я не вижу личной вины члена правления. В прошлые годы министерство больше внимания уделяло строительству, освоению средств, но не персоналу. Это касается и больницы "Айнажи". В Прейли, Саулкрасти, Кулдиге то же самое. Больниц построили много и теперь они стоят пустые, без персонала. Деньги освоены, а работать некому. Государство не уделяет этому практически никакого внимания. Все лежит на клятве Гиппократа", - сказал Шицс.

Напомним, в понедельник, 29 января, госсекретарь Министерства здравоохранения отстранил от должности члена правления Детской психоневрологической больницы "Айнажи" Илону Балоде.

Омбудсмен Юрис Янсонс на пресс-конференции рассказал о нарушениях в "Айнажи", которые, по его словам, с точки зрения прав человека граничат с жестокостью и пытками.

Фото из Flickr