Депутат: в Латвии понастроили больниц, а работать некому (2)

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Эксклюзив | 9 февраля 2018 года, 20:33

Личной вины отстраненной главы детской психоневрологической больницы "Айнажи" Илоны Балоде в нарушении прав детей в этом медучреждении нет. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал однопартиец Балоде, депутат Сейма от Латвийского объединения регионов Мартиньш Шицс.

По его мнению, правительство уделяет недостаточно внимания проблеме с медицинским персоналом в латвийских больницах, и стационар "Айнажи" - не исключение.

"Я не вижу личной вины члена правления. В прошлые годы министерство больше внимания уделяло строительству, освоению средств, но не персоналу. Это касается и больницы "Айнажи". В Прейли, Саулкрасти, Кулдиге то же самое. Больниц построили много и теперь они стоят пустые, без персонала. Деньги освоены, а работать некому. Государство не уделяет этому практически никакого внимания. Все лежит на клятве Гиппократа", - сказал Шицс.

Напомним, в понедельник, 29 января, госсекретарь Министерства здравоохранения отстранил от должности члена правления Детской психоневрологической больницы "Айнажи" Илону Балоде.

Омбудсмен Юрис Янсонс на пресс-конференции рассказал о нарушениях в "Айнажи", которые, по его словам, с точки зрения прав человека граничат с жестокостью и пытками.

Фото из Flickr

Комментарии 2
ХХХХХХХАААААААА36 минут назад
Маленькие кабинеты уроды ликвидировали . Понастроили не за свои , а в долг, а отдавать взятое не свое отдавать надо . Хер вам в сумку не будет чем отдавать . Зато лифты есть и сральникоми двойными обставились . Сосите леденец .
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Alex16 минут назад
Очередной "летописец" очевидностей...Дело в том,что больницы строили ведь оптимисты этой страны! А "руководят" страной последние 20 лет люди совсем другого "помола" - стяжатели,карьеристы,титулнозаточенные дилетанты и мн.друго госмусора на шее бюджета.Эта раковая опухоль "управленцев" (вспомнил статью Герчикова ) превысила управление ЛССР при коммунистах ("совок") в несколько раз...Начался исход населения и спецов всех специальностей в лучшие края...а тут ещё Левитц преамбулу написал! Прелестно ! Дружно кушаем и восхищаемся !Ждём следующего фиксатора нашего скорбного бытия с трибуны Сейма....
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