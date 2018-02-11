Эксклюзив |

Создание отдельного телеканала на русском языке для Латвии сейчас неактуально. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал премьер-министр Марис Кучинскис после конференции о проделанной правительством работе за два года.

По словам премьера, отдельный телеканал на русском языке не будет пользоваться популярностью у аудитории. Поэтому Кучинскис считает, что в данном вопросе необходимо, прежде всего, обратить внимание на социальные сети.

"Вопрос о создании отдельного канала на русском языке мы обсуждали с руководством Латвийского телевидения, а также с другими экспертами и изучали опыт Эстонии в этом вопросе. Я думаю, что в данном случае мы должны идти в ногу со временем и сделать акцент на социальную среду. Поэтому сейчас мы с Латвийским телевидением обсуждаем возможность создания интерактивного портала, такого как уже существующий портал lsm.lv - объединенный новостной портал Латвийского радио и Латвийского Телевидения. В свою очередь, в соседних странах создание отдельного канала не слишком заинтересовала аудиторию – например, в Эстонии истории успеха в этом вопросе мы не наблюдаем. Поэтому, на мой взгляд, здесь надо искать другие варианты", - отметил Кучинскис.

Напомним, в марте 2015 года председатель правления ЛТВ Ивар Белте в интервью радио Baltkom сообщил, что в Латвии будет создан новый телевизионный канал на русском языке. Указывалось, что вещание будет осуществляться на русском языке с актуальной тематикой для русскоговорящих жителей Латвии. Однако потом этот вопрос был отложен из-за нехватки финансирования, и постепенно пропал с актуальной повестки дня.