Эксперт: если в Латвии не научатся сортировать мусор, к нам применят санкции (4)

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Эксклюзив | 12 февраля 2018 года, 16:16

Все больше людей в Латвии начинают сортировать мусор. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала председатель Латвийской ассоциации обслуживания отходов Рута Бендере.

По ее словам, сегодня люди платят огромные деньги за вывоз мусора, и без сортировки цена на данные услуги будет только расти.

"Психология людей должна меняться, мы должны считаться с окружающей средой. Отходы не должны быть на свалке, они должны быть переработаны и, мы таким образом сэкономим деньги. Потому что сейчас ресурсы еще не так дороги, а через лет 20 или 30 их вообще может не остаться. Мы будем платить суммы еще больше", - заявила председатель ассоциации.

Бендере также рассказала, что, согласно требованиям Евросоюза, к 2020 году объем переработанных отходов в Латвии должен увеличиться почти в два раза - до 50%. Если проблема с количеством перерабатываемых отходов не будет решена до 2020 года, то Латвии грозят штрафные санкции.

Комментарии 4
Ответ1 час назад
За такую цену,сортируйте сами.
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Не гражданин1 час назад
Пусть бывшие бездарные президенты латвии во главе с воблой побегают по миру и насобирают на мусора переробатывающий завод для все латвии ...
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******************39 минут назад
ХЕР ВАМ В СУМКУ . ОПЛАЧИВАЙ вам вашу жизнь и рабочие места ваши , содержать вам фирмы . Оплачивать за вывоз на золотых членовозах ,так еще выполняй вашу работу . РОЖА НЕ ТРЕСНЕТ у вас . СОВСЕМ ОБНАГЛЕЛИ твари .
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