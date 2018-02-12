Легенда баскетбола Латвии: буду болеть за команду России на Олимпиаде! (9)

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Эксклюзив | 12 февраля 2018 года, 19:15

Латвийский баскетболист, чемпион мира и Европы Валдис Валтерс будет болеть на проходящей в Южной Корее Олимпиаде за хоккейную сборную спортсменов – олимпийцев из России. Об этом рассказал он сам в интервью радио Baltkom.

"Интрига выиграет Знарок (Олег Знарок – тренер сборной РФ – прим. ред.) или нет? Знарок мой хороший друг. Конечно (буду болеть за его команду). Там еще и Харийс Витолиньш (в тренерском штабе). Это великое дело выиграть Олимпийские игры", - заявил Валтерс.

Российская команда выступит на Олимпийских играх в специальном статусе "спортсмены-олимпийцы из России" и под олимпийским флагом.

На Играх-2018 российская команда стартует 14 февраля матчем со Словакией.

Комментарии 9
Eliza2 часа назад
Российских болельщиков в Пхенчхане обвинили в издевательствах над МОК.
http://www.mk.ru/sport/2018/02/12/rossiyskikh-bolelshhikov-v-pkhenchkhane-obvinili-v-izdevatelstvakh-nad-mok.html
МО ЛОД ЦЫ !!!
3
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Варпа2 часа назад
О себе? Можешь не отвечать и так все понятно
1
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Leonardo Gromov2 часа назад
Легенда Латвии или мира
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