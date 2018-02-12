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Латвийский баскетболист, чемпион мира и Европы Валдис Валтерс будет болеть на проходящей в Южной Корее Олимпиаде за хоккейную сборную спортсменов – олимпийцев из России. Об этом рассказал он сам в интервью радио Baltkom.

"Главная интрига на сегодняшней Олимпиаде - выиграет ли Знарок (Олег Знарок – тренер сборной РФ – прим. ред.). Он мой хороший друг. Конечно, буду болеть за его команду. Кроме того, в этой команде еще есть наш Харийс Витолиньш. Выиграть Олимпийские игры - это великое дело", - заявил Валтерс.

Российская команда выступит на Олимпийских играх в специальном статусе "спортсмены-олимпийцы из России" и под олимпийским флагом.

На Играх-2018 российская команда стартует 14 февраля матчем со Словакией.