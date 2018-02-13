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Государственная полиции реагирует на каждое сообщение о подозрительных лицах и возможных педофилах. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал начальник Главного управления криминальной полиции Латвии Андрей Гришин. По его словам, с увеличением сообщений такого плана в соцсетях увеличивается и количество звонков в правоохранительные органы.

"Мы отслеживаем каждый сигнал, но большинство случаев не подтверждается. И чем больше в соцсетях говорят о подозрительных машинах и личностях, тем больше о таких случаях сообщают в полицию. Как правило, они не подтверждаются. Детская психология так устроена, что они хотят привлечь внимание взрослых, которые заняты ежедневными делами, не общаются со своими детьми. Но мы реагируем на каждый случай", - отметил он.

Напомним, в конце января по соцсетям разошлась информация о том, что в Марупе орудуют злоумышленники, которые пытаются завлечь в свой микроавтобус детей. Выяснилось, что информация ложная - 12-летний мальчик ее придумал, чтобы скрыть свои проделки.

По словам главы Криминальной полиции Рижского региона Андрея Созинова, школьник соврал о том, что его пытались затащить в микроавтобус двое мужчин.