Эксклюзив |

Сегодня, после 09.00 в программе "Утро на Балткоме" на радио Baltkom, а также после 9.30 на радио MIX FM 102,7 - российская певица, театровед, исполнитель авторской песни Лидия Чебоксарова и музыкант, гитарист, аранжировщик, композитор Евгений Быков.

Телефоны прямого эфира радио Baltkom - 67212939, 67213939, радио MIX FM 102,7 - 67221027, 67331027.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Фото: facebook.com/Лидия Чебоксарова и Евгений Быков