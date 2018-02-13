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За кражей огромных денежных сумм из индивидуальных сейфов клиентов Privatbank стоит организованная преступная группировка. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал начальник главного управления Криминальной полиции Латвии Андрей Гришин, заявив, что в целом это преступление уже фактически раскрыто.

По его словам, аналогичные преступления были совершены в других государствах, в том числе на территории Евросоюза.

"Это преступление мы раскроем. Аналогичные хищения были совершены на территории Украины, Белоруссии и России. Таким преступлениям подвергались и некоторые банки на территории Евросоюза. Известно более 30 преступлений такого характера. За этим стоит мобильная международная преступная группа, часть из состоящих в ней людей находится в международном розыске. Сейчас банки работают над тем, чтобы избегать таких ситуаций, но это modus operandi. Случай с Privatbank - это хорошо продуманное профессиональное преступление. Мы уже практически его раскрыли. Когда следователи смогут проинформировать общественность, мы это сделаем", - заявил Гришин.

Напомним, 25 января была совершена кража из индивидуальных сейфов клиентов Privatbank в Латвии. Точное число пострадавших и причиненный им ущерб пока неизвестны, но речь может идти о сотнях тысяч и даже о миллионах евро.