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Даже если в Детской психоневрологической больнице будет достаточное количество психиатров, Илону Балоде, скорее всего, не восстановят в должности главы клиники, поскольку под ее руководством медучреждение работало плохо. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал омбудсмен Юрис Янсонс.

Он считает, что если работники больницы не справляются со своими обязанностями, им следует искать другой вид заработка.

"Это вопрос к Минздраву, но я лично не уверен, что она может быть руководителем клиники. Допущенные нарушения указывают на абсолютную безответственность. Конечно, это сложная работа, но если вы с ней не справляетесь, найдите другую. Под руководством Балоде система не работала и лечение не происходило. Какая же это клиника?", - заявил омбудсмен.

Ранее сообщалось, что в детской психоневрологической больнице "Айнажи" планируется усилить меры безопасности, так как в прошлую пятницу на одну из сотрудниц клиники напали два пациента.

Напомним, 29 января госсекретарь Министерства здравоохранения отстранил от должности члена правления Детской психоневрологической больницы "Айнажи" Илону Балоде. Это случилось после того, как омбудсмен Юрис Янсонс рассказал о нарушениях в "Айнажи", которые с точки зрения прав человека, по его словам, граничат с жестокостью и пытками.

Между тем в интервью радио Baltkom Балоде заявила, что если омбудсмен приедет поработать в больницу "Айнажи", у него, возможно, изменится представление о лечении в этом стационаре.