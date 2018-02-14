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Каждый год полиция раскрывает огромное количество связанных с наркотиками преступлений. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал начальник Главного управления криминальной полиции Латвии Андрей Гришин.

По его словам, лидирует в списке наркотиков марихуана.

"Выращивание марихуаны находится на первом месте. В прошлом году было раскрыто 49 плантаций и лабораторий. Половина - высокого профиля, куда инвестировали большие деньги. В 2017 году мы столкнулись с лабораториями по производству матодона и одна - метамфитомин", - рассказал он.

Гришин отметил, что очень много информации предоставляют сами жители.

"В год мы получаем почти миллион звонков. Это все информация от жителей. Ну кому понравится, что рядом с ними торгуют наркотиками?" - сказал он.

Напомним, по заявлению главы Госполиции Интса Кюзиса в 2017 году зарегистрировано в целом меньше преступлений, чем годом ранее, однако при этом выросло количество особо тяжких преступлений.

Фото: pixabay.com