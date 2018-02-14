Полиция: латвийцы все чаще создают плантации марихуаны (3)
Каждый год полиция раскрывает огромное количество связанных с наркотиками преступлений. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал начальник Главного управления криминальной полиции Латвии Андрей Гришин.
По его словам, лидирует в списке наркотиков марихуана.
"Выращивание марихуаны находится на первом месте. В прошлом году было раскрыто 49 плантаций и лабораторий. Половина - высокого профиля, куда инвестировали большие деньги. В 2017 году мы столкнулись с лабораториями по производству матодона и одна - метамфитомин", - рассказал он.
Гришин отметил, что очень много информации предоставляют сами жители.
"В год мы получаем почти миллион звонков. Это все информация от жителей. Ну кому понравится, что рядом с ними торгуют наркотиками?" - сказал он.
Напомним, по заявлению главы Госполиции Интса Кюзиса в 2017 году зарегистрировано в целом меньше преступлений, чем годом ранее, однако при этом выросло количество особо тяжких преступлений.
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Матодон и метамфитомин, Карл.