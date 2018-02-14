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В среду, 14 февраля, в Латвии прошел традиционный День теней. Во время акции школьники могут лично следить за работой известных в Латвии людей и должностных лиц.

Цель мероприятия - связать образование с реальной жизнью, помочь учащимся целенаправленно планировать свою карьеру и выбирать будущую профессию.

В редакции радио Baltkom, Mix FM 102.7 и портала Mixnews.lv сегодня тоже были "тени". Пять школьников провели весь день, знакомясь с работой новостного портала и радиостудий.

В этом году самыми популярными профессиями среди школьников были программист, врач и диктор на радио, информирует образовательная организация Junior Achievement Latvija.

"Теней" с разными профессиями ознакомили 1542 предприятия по всей Латвии. Всего было предложено 8044 вакансии. Больше всего учеников заинтересовали такие профессии как программист (294 заявки), врач (274 заявки), диктор на радио (255 заявок), стюарт (204 заявки), физиотерапевт (177 заявок), специалист по отношениям с общественностью (153 заявки), пожарный (146 заявок), архитектор (132 заявки), юрист (130 заявок) и помощник врача неотложной медицинской помощи (125).

Больше всего "теней" к себе взяли Государственная пожарно-спасательная служба (141), Елгавская дума (129), Служба неотложной медицинской помощи (90), Swedbank (73) и Рижский Технический университет (42).