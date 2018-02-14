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В Латвийском центре инфектологии (ЛИЦ) не было врачей, которые бы смогли установить точный диагноз, что привело к смерти пациентки, пишет Latvijas avize.

Издание подчеркивает, что в стационаре нет ни специалистов, ни возможностей для обследований, чтобы не перепутать кишечный вирус с серьезными острыми заболеваниями органов брюшной полости, при которых требуется оперативное вмешательство.

К таким выводам заставляет прийти история 50-летней Сигиты, которая умерла буквально в течение дня, отмечает газета.

Брат Сигиты, депутат Рижской думы Олаф Пулкс рассказал, что Сигите был диагностирован ротавирус и начата регидратация.

В интервью радио Baltkom он пояснил, что винит существующую систему оказания помощи пациентам в Латвии и призывает с ней бороться всех неравнодушных.

"Я решил, что об этом надо говорить публично. Виновата система. И я сомневаюсь, что что-то изменится. У нас пациента с болями в животе везут в центр инфектологии. Сначала сотрудники "скорой" решили, что у сестры инфекция, а потом врачи в стационаре продолжили так думать. Хотя Сигите требовалось хирургическое вмешательство. Причем операция несложная, наподобие аппендицита, где главное - своевременность. А в центре нет ни аппаратуры, ни специалистов. Сейчас директор Байба Розентале говорит о том, что в центре появятся хирурги. Это, конечно, хорошо. Но даже если хирург определит, что болезнь не связана с инфекцией, то в любом случае пациента надо будет перевозить в другую больницу. А это время", - сказал Пулкс.

Он добавил, что написал письмо в Инспекцию здравоохранения, которая сейчас будет заниматься расследованием этого дела. После заключения инспекции брат Сигиты определится с иском о врачебной ошибке.

Фото из Flickr