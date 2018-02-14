Газета: пациентка Центра инфектологии умерла из-за неправильного диагноза (16)

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Эксклюзив | 14 февраля 2018 года, 13:29

В Латвийском центре инфектологии (ЛИЦ) не было врачей, которые бы смогли установить точный диагноз, что привело к смерти пациентки, пишет Latvijas avize.

Издание подчеркивает, что в стационаре нет ни специалистов, ни возможностей для обследований, чтобы не перепутать кишечный вирус с серьезными острыми заболеваниями органов брюшной полости, при которых требуется оперативное вмешательство.

К таким выводам заставляет прийти история 50-летней Сигиты, которая умерла буквально в течение дня, отмечает газета.

Брат Сигиты, депутат Рижской думы Олаф Пулкс рассказал, что Сигите был диагностирован ротавирус и начата регидратация.

В интервью радио Baltkom он пояснил, что винит существующую систему оказания помощи пациентам в Латвии и призывает с ней бороться всех неравнодушных.

"Я решил, что об этом надо говорить публично. Виновата система. И я сомневаюсь, что что-то изменится. У нас пациента с болями в животе везут в центр инфектологии. Сначала сотрудники "скорой" решили, что у сестры инфекция, а потом врачи в стационаре продолжили так думать. Хотя Сигите требовалось хирургическое вмешательство. Причем операция несложная, наподобие аппендицита, где главное - своевременность. А в центре нет ни аппаратуры, ни специалистов. Сейчас директор Байба Розентале говорит о том, что в центре появятся хирурги. Это, конечно, хорошо. Но даже если хирург определит, что болезнь не связана с инфекцией, то в любом случае пациента надо будет перевозить в другую больницу. А это время", - сказал Пулкс.

Он добавил, что написал письмо в Инспекцию здравоохранения, которая сейчас будет заниматься расследованием этого дела. После заключения инспекции брат Сигиты определится с иском о врачебной ошибке.

Фото из Flickr

Комментарии 16
Я2 часа назад
ох уж эти депутаты...всё им объяснять на пальцах надо.

Либо доктора в нужное время и в нужном месте (да ещё и правильной специализации), либо противотанковые ракеты.

По-моему, выбор очевиден!...
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Светлана2 часа назад
Olafs Pulks (dzimis 1963. gada 27. oktobrī Rīgā) ir latviešu žurnālists un politiķis. Bijis Latvijas televīzijas ģenerāldirektors (1995—1998). Vairāku sasaukumu Rīgas domes deputāts. Pašlaik (2014) Olafs Pulks ir partijas "Vienotība" Rīgas domes frakcijas priekšsēdētājas vietnieks un "Vienotības" Rīgas nodaļas vadītājs.

Ноу коммент. Видит Бог, он для смерти сестры сделал все. Что только мог. Виенотиба!
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Печально конечно2 часа назад
Но всё же приятно - Брат Сигиты, депутат Рижской думы Олаф Пулкс
винит существующую систему оказания помощи пациентам в Латвии.
Как так, разве Ушаков не виноват?
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