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Известный российский тележурналист Владимир Познер принял участие в круглом столе на радио Baltkom "80-е. Последнее советское десятилетие", где рассказал, что считает этот период временем больших надежд и перемен. Для Познера они стали пиком карьеры.

"В Москве про это время шутили - "гонки на катафалках". Брежнев, Андропов, Черненко, раз, раз, раз, а потом появился мало кому знакомый Горбачев - молодой по сравнению с этими стариками. Когда он выступил с первыми высказываниями, какими-то намеками, казалось, что этого не может быть. Мне было страшно в это поверить, потому что я уже верил. Верил, когда была "хрущевская оттепель", в начале 60-х. Так что было, как говорится, стремно верить, потому что разочарование - это самое тяжелое. Кроме того, я, конечно, был невыездным, меня никуда не выпускали, потому что я позволил себе не то чтобы очень много, ну, сказал, что мы будем жалеть о том, что вошли в Афганистан. Это был целый скандал, потому что я сказал это в эфире. А тут вдруг такое. Моя жизнь из-за этого изменилась крутейшим образом", - сказал Познер.

Он также рассказал о том, как изменилась его жизнь после выхода первого телемоста "СССР-США".

"Мой самый первый серьезный телемост вместе с Филом Донахью назывался "Встреча в верхах рядовых граждан". Тогда буквально за одну ночь я стал знаменитым. В Советском Союзе было три канала, а по сути это был один канал. И более ли менее вся страна смотрела. Такого страна никогда не видела, и все заговорили - а кто этот Познер вообще? Откуда он взялся? Это совершенно изменило мою жизнь, появилась надежда на то, что можно быть журналистом, а не пропагандистом. Надежда на то, что можно делать такую работу, и я стал ее делать. В профессиональном смысле это время было новым рождением", - сказал Познер.

Журналист также рассказал, как фраза "В СССР секса нет" стала знаковой для целой эпохи.

"Это несчастная женщина. Дело было так: американская бабушка говорит - мой внук телевизор, на нашем телевидении насилие и секс. У вас есть эта проблема? И тут наша тетенька бросается на амбразуру, как Александр Матросов, и говорит - у нас секса нет! Тут поднялся такой хохот, что никто не услышал продолжения - на телевидении. Она сказала правду, на телевидении секса не было, черт возьми. Так эта несчастная женщина вошла в историю как человек, который говорит, что секса нет", - рассказал Познер.

14 февраля на радио Baltkom прошел круглый стол "80-е. Последнее советское десятилетие".