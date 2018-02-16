Лейшкалнс: люди не хотят работать за маленькие зарплаты (8)

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Эксклюзив | 16 февраля 2018 года, 08:31

Латвийцы предпочитают вообще не работать, чем работать за маленькие зарплаты. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал эксперт по социальным вопросам Латвийской конфедерации работодателей Петерис Лейшкалнс.

"Что делают наши жители Латвии? Они отказываются работать за маленькие зарплаты, потому что им такие деньги не нужны. Он не находит работу. Пока есть пособие по безработице или другие пособия, он считает, что ему это не надо. Но существует и другая часть людей, которые пошли бы работать за предлагаемые деньги, но для них нет подходящей квалификации. Принцип безработного отличается от потребностей рынка труда", - пояснил Лейшкалнс.

Напомним, ассоциированный профессор Рижской высшей школы экономики, исследователь теневой экономики Арнис Саука ранее заявил, что в реальности безработицы в Латвии практически нет.

Он отметил, что основная масса безработных - те, кто не может найти работу на протяжении долгого времени, особенно в Латгале, где уровень безработицы составляет около 16%. Это пожилые люди, которым, возможно, не хватает навыков для рынка труда. Часть работников находится в зоне теневой экономики, также есть люди, которые вообще не хотят работать.

Комментарии 8
www2 часа назад
Гениальное открытие сделал эксперт.
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Тото2 часа назад
Людям пример дают депутаты и чиновники, постоянно повышающие себе зарплаты, начисляющие премии и компенсации.
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Инфа2 часа назад
Ну не хотят люди работать за копейки, которых не хватает за счета заплатить. Смысл убивать своё здоровье, если всё равно будешь в долгах? Людей можно понять. Они глубоко в болоте и сами уже не выберутся, а чинуши только глубже их в это болото загоняют, но главное же назвать себя экспертом и бросить пару умных фраз в толпу. Тьфу.
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