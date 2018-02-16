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Латвийцы предпочитают вообще не работать, чем работать за маленькие зарплаты. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал эксперт по социальным вопросам Латвийской конфедерации работодателей Петерис Лейшкалнс.

"Что делают наши жители Латвии? Они отказываются работать за маленькие зарплаты, потому что им такие деньги не нужны. Он не находит работу. Пока есть пособие по безработице или другие пособия, он считает, что ему это не надо. Но существует и другая часть людей, которые пошли бы работать за предлагаемые деньги, но для них нет подходящей квалификации. Принцип безработного отличается от потребностей рынка труда", - пояснил Лейшкалнс.

Напомним, ассоциированный профессор Рижской высшей школы экономики, исследователь теневой экономики Арнис Саука ранее заявил, что в реальности безработицы в Латвии практически нет.

Он отметил, что основная масса безработных - те, кто не может найти работу на протяжении долгого времени, особенно в Латгале, где уровень безработицы составляет около 16%. Это пожилые люди, которым, возможно, не хватает навыков для рынка труда. Часть работников находится в зоне теневой экономики, также есть люди, которые вообще не хотят работать.