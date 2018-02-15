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Обращение ABLV Bank к латвийским правоохранительным органам является бессмысленым, так как в ситуации с обвинением в коррупции надо разбираться с США, которые и заявили о правонарушениях. Об этом в интервью радио Baltkom сказал доктор международного права, экономист Янис Грасис.

"Это ничего не изменит, потому что банку нужно разобраться с американцами. Им придется давать объяснительные, доказывать свою невиновность. Однако в Латвии не смогут повлиять на решение правоохранительных органов другой страны", - заявил он.

Напомним, Министерство финансов США заявило, что руководство латвийского ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии. Из-за этого ведомство ввело в отношении банка санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

Де-факто банк теряет возможность проведения транзакций в долларах США. В свою очередь замисполнительного директора банка Вадим Рейнфельд заявил, что ABLV Bank и его сотрудники никогда не давали взяток должностным лицам, поэтому для банка абсолютно неприемлемы утверждения сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США.