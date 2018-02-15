Экономист: в Латвии ABLV Bank никто не поможет (2)
Обращение ABLV Bank к латвийским правоохранительным органам является бессмысленым, так как в ситуации с обвинением в коррупции надо разбираться с США, которые и заявили о правонарушениях. Об этом в интервью радио Baltkom сказал доктор международного права, экономист Янис Грасис.
"Это ничего не изменит, потому что банку нужно разобраться с американцами. Им придется давать объяснительные, доказывать свою невиновность. Однако в Латвии не смогут повлиять на решение правоохранительных органов другой страны", - заявил он.
Напомним, Министерство финансов США заявило, что руководство латвийского ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии. Из-за этого ведомство ввело в отношении банка санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.
Де-факто банк теряет возможность проведения транзакций в долларах США. В свою очередь замисполнительного директора банка Вадим Рейнфельд заявил, что ABLV Bank и его сотрудники никогда не давали взяток должностным лицам, поэтому для банка абсолютно неприемлемы утверждения сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США.
Все остальные стоят и смотрят как вас оскорбляют и унижают, но руки никто не подаст и не ждите помощи, а тем более извинений.
В 2014 году ABLV оказался замешан в незаконном выводе активов более чем на $1 млрд у трех молдавских банков, BC Unibank S.A., Banca Sociala S.A. и Banca de Economii S.A, говорится в сообщении. Злоумышленники получили контроль над тремя банками через непрозрачную структуру владения, частично финансируемую займами из офшорных структур, которые обслуживал ABLV.
Также банк разработал схему, которая позволяла клиентам обходить иностранный валютный контроль. Банк маскировал незаконные валютные сделки, используя поддельную документацию и счета подставных фирм, говорится в сообщении.
Также ABLV «неадекватно» проводил процедуры KYC (know-your-customer, «знай своего клиента», изучение предоставленных физическим или юридическим лицом документов) и CDD (customer due diligence, комплексная экспертиза клиентов), заявили в FinCEN. В качестве примера авторы приводят информацию о том, что «ABLV получил значительную сумму от расположенного в России банка таким образом, который указывает на незаконную передачу активов». «FinCEN полагает, что ABLV должен был знать, что подставные компании, получающие средства из российского банка на своим счета в ABLV, были связаны с конечными бенефициарами этого российского банка», — говорится в сообщении.