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Еще в прошлом году крестьянские организации обратились к правительству с просьбой помочь решить проблему с кражей сельскохозяйственной техники, но до сих пор никакого внятного ответа не последовало. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал эксперт по сельскохозяйственной политике организации "Крестьянский сейм" Мартиньш Тронс.

"Летом мы написали письмо Министерству внутренних дел (МВД) и Министерству земледелия, в котором попросили ознакомиться с нашей проблемой и помочь. Для сдерживания воров мы перечислили даже несколько возможных действенных способов. Например, у границ Латвии можно организовать патруль. Так как из Латвии в Литву ведет много маленьких дорожек, по которым очень легко угоняются тракторы, ведь там никто не дежурит, и полиция не ездит. А количество краж с каждым годом увеличивается", - сказал Тронс.

Крестьянский сейм также предложил созвать рабочую группу по этому вопросу, чтобы вместе с правительством решать существующие проблемы.

"Ответ, на это письмо, отправленное летом, мы получили только две недели назад. Полгода понадобилось министру МВД, чтобы ответить на наше письмо. И в итоге что? Да, они ознакомились. Переписали в ответе статистику о кражах, добавив, что будут думать со создании рабочей группы", - пояснил Тронс.

Между тем, он добавил, что появилась информация, что в Сейме созвали рабочую группу по вопросам краж сельскохозяйственной техники, и на его взгляд, было бы логично, если бы кто-нибудь из фермеров в нее входил. Но Тронс отметил, что у "Крестьянского Сейма" нет никаких сведений об этой группе, о ее заседаниях, о ее действиях и о том, кто является участниками группы.

Напомним, как ранее писал Mixnews, в прошлом году из Латвии угнали 26 тракторов, а в этом году уже три.

Фото: pixabay.com