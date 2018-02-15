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С приходом в Латвию немецкой торговой сети Lidl, которая обещает более низкие цены на продукты, другим торговцам тоже придется на время снизить цены. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал глава Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич. Он добавил, что по опыту Литвы, где Lidl работает уже больше года, затем цены вернутся на прошлый уровень.

"Конечно, на протяжении определенного времени будет ценовая война. И у всех будут ниже цены. Но, как и всегда, люди смогут порадоваться какой-то период, а потом, когда все уложится, цены снова пойдут вверх. Мы это видим и по Литве. Сейчас Lidl там уже не торгует по тем ценам, с которыми он вошел на рынок. На некоторые продукты цены там даже выше, чем в других магазинах. Всегда есть заманка купить что-то подешевле. Сейчас люди тоже отслеживают газеты сетей и используют выгодные предложения. У нас около 70% людей ориентированы на цены, и только 30% едут туда, куда им удобно и куда хочется - Sky или Rimi", - сказал Данусевич.

Добавим, в данный момент известно о пяти потенциальных местах расположения магазинов Lidl в Риге - на улицах Дзелзавас, Лубанас, Эйзенштейна, Анниньмуйжас, а также на бульваре Анниньмуйжас. Однако пока в строительном управлении Рижской думы согласовано только два проекта - на улицах Дзелзавас и Анниньмуйжас.