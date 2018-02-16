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В большинстве случаев человек помогает только тем незнакомцам, которые подсознательно ему нравятся или кажутся ценными людьми. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала психотерапевт Мария Абелтиня.

"Есть такие механизмы, которые срабатывают автоматически, как только вокруг нас появляются другие люди. Так называемый эффект "свидетеля " или эффект " постороннего". Наш уровень ответственности снижается, если вокруг нас много других людей. Особенно, если эти люди нам не знакомы", - пояснила психиатр.

Однако она уточнила, что в ситуации со знакомыми людьми, мы ведем себя по-другому.

"Если мы в знакомой компании, и кто-то, например, упал, то возможность, что человеку помогут подняться – огромная. Мимо никто не пройдет. Но ситуация с незнакомцами – иная. Мы не специально становимся злобными и равнодушными. Мы просто автоматически скидываем ответственность на другого. Ведь кто-то другой поможет", - сказала Абелтиня.

Специалист привела в пример наблюдения социального психолога Сьюзен Фиск, которая утверждает, что человек может реагировать на другого человека, как на неживой объект.

"Мозг нейрофизически так ориентирован. Если подсоединить электроды, то можно понаблюдать, как мы реагируем на разные категории людей. Среди них есть даже такие, на которые наш мозг реагирует, как на неодушевленный предмет. Сюда относятся и люди без определенного места жительства, и люди "с синими носами". Мы сканируем категориями "нравится или не нравится", "ценен человек или не ценен". Поэтому мы не идем и не помогаем, - заключила психиатр.

Напомним, как ранее писал Mixnews, 17 февраля рижанка нашла лежащего в снегу дворника, который оказался мертвым. Женщина была шокирована равнодушием окружающих.

Фото: pixabay.com