Эксклюзив |

Гостями шестнадцатого выпуска программы DAVAJ на радио Baltkom 93,9 FM станут композитор Платон Буравицкий и студентка 4-го курса Латвийской музыкальной академии им. Витола Олеся Козловская. Речь пойдет о классической и современной музыке, сочинении музыки, а также о самих гостях и их творчестве.

Начало программы - в 15:15. Прямой эфир доступен ЗДЕСЬ.

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Записи предыдущих программ можно посмотреть ЗДЕСЬ.