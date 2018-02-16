Лингвист: латышскому языку надо бороться за свое выживание (25)

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Эксклюзив | 16 февраля 2018 года, 18:22

Русскому языку в Латвии не угрожает перевод обучения в школах на государственный язык, а вот латышскому языку надо бороться за свое существование. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал российский ученый-лингвист, создатель рижского музея "Мир Шляпы", доктор филологических наук и создатель Фонда фундаментальных лингвистических исследований Кирилл Бабаев.

"Я никакой угрозы русскому языку не вижу. У него мировой статус, он никогда не исчезнет. Какова бы не была государственная политика, если существу сообщество людей, которые говорят на русском, языку никто не угрожает. Особенно, если это рядом с Россией", - отметил он.

По его словам, намного большей угрозе подвергаются маленькие языки.

"Тенденция, которая набирает обороты - это утрата малых языков. Они развиваются существенно медленнее из-за глобализации. В этих глобальных процессах этим языкам уделяют совсем мало место, им становится все теснее. Они вынуждены бороться за свое существование. В том числе и латышский язык", - отмечает он.

Как ранее писал Mixnews, Комиссия Сейма по образованию, культуре и науке решила направить законопроект о постепенном полном переводе обучения в средней школе на латышский язык с 1 сентября 2019 года на рассмотрение в первом чтении.

Комиссия Сейма по мандатам, заявлениям и этике вчера отклонила коллективное заявление "За сохранение билингвального обучения в Латвии", подписанное более чем 10 тыс. противников реформы образования.

Фото из Flickr

Комментарии 25
Борменталь57 минут назад
Как можно бороться за язык когда уничтожаются его носители,люди.Страна стремительно вымирает и разбегается,женщины не рожают.Блин,эти эксперты как будто с другой планеты прилетают,а если не в теме так и вякать нечего.Людей спасйте,людей,будут люди и язык выживет.
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Мнение39 минут назад
Это мир надо защищать от языка,который за 27 лет убил экономику и более миллиона граждан своей страны.
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Оккупант45 минут назад
Согласен с ним!И латыши националисты это прекрасно понимают!Жаль только что латыши далеко не все могут понять тот факт,что такими действиями как достают латышским языком нацисты,они тем самым язык только уничтожают!Любой нормальный человек с мозгами это прекрасно понимают!Можно понять тех кто при власти,кто делает себе пиар за счет латышского языка,типо куска дерьма Домбравы,им это на руку,ибо другими методами его говно партейка действовать тупо не способно,мозгов не хватает для этого!Но не понимаю латышей которые голосуют за этих моральных уродов!
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