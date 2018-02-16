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Русскому языку в Латвии не угрожает перевод обучения в школах на государственный язык, а вот латышскому языку надо бороться за свое существование. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал российский ученый-лингвист, создатель рижского музея "Мир Шляпы", доктор филологических наук и создатель Фонда фундаментальных лингвистических исследований Кирилл Бабаев.

"Я никакой угрозы русскому языку не вижу. У него мировой статус, он никогда не исчезнет. Какова бы не была государственная политика, если существу сообщество людей, которые говорят на русском, языку никто не угрожает. Особенно, если это рядом с Россией", - отметил он.

По его словам, намного большей угрозе подвергаются маленькие языки.

"Тенденция, которая набирает обороты - это утрата малых языков. Они развиваются существенно медленнее из-за глобализации. В этих глобальных процессах этим языкам уделяют совсем мало место, им становится все теснее. Они вынуждены бороться за свое существование. В том числе и латышский язык", - отмечает он.

Как ранее писал Mixnews, Комиссия Сейма по образованию, культуре и науке решила направить законопроект о постепенном полном переводе обучения в средней школе на латышский язык с 1 сентября 2019 года на рассмотрение в первом чтении.

Комиссия Сейма по мандатам, заявлениям и этике вчера отклонила коллективное заявление "За сохранение билингвального обучения в Латвии", подписанное более чем 10 тыс. противников реформы образования.

Фото из Flickr