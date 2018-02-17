Эксклюзив |

В рижском Доме Москвы 6 марта с моноспектаклем "Судеб связующая нить" выступит известный российский актер театра и кино, народный артист России Анатолий Белый. В интервью радио Baltkom артист рассказал, что эта постановка выходит за рамки моноспектакля и представляет собой целый кино-поэтический проект.

"Сложно назвать это моноспектаклем. Честно говоря, я так назвал поэтический вечер своего авторского просветительского проекта. Занимаемся мы тем, что экранизируем стихи. Создаем пространство современного искусства в виде поэтического минифильма. Цель - сделать книжную великую русскую поэзию более доступной для современного человека с помощью киноязыка, видеоряда", - пояснил актер.

Анатолий Белый также рассказал, что Рига для него – особый город, здесь он сделал свои первые шаги в качестве актера.

"В первый раз приехал в Ригу в 1999 году. Мой приезд был связан с премьерой спектакля Олега Меньшикова "Театральное товарищество 814", который ставил и "Горе от ума". Я тогда был еще совсем молодым артистом, выступая всего с двумя фразами. Это было начало моего театрального пути. С тех пор я приезжаю в Ригу с удовольствием. Вспоминаю ее всегда с теплом", - добавил актер.

Анатолий Белый много лет играет на сцене МХТ им. Чехова, а также снимается в кино и сериалах, среди них – "Братья Карамазовы", "А зори здесь тихие", " Метро", " Орлова и Александров", "Чистое искусство", " Доктор Рихтер" и многие другие.

Фото: screenshot youtube.com/watch?v=DOb_TdtHQO4