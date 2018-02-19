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Обвинения в отношении ABLV Bank плохо скажутся на репутации Латвии, отпугнув иностранных клиентов. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал председатель Совета по фискальной дисциплине Янис Платайс.

По его словам, ситуация с ABLV не повлияет существенно на латвийский финансовый сектор.

"Сейчас ситуация лучше, чем в 2008 году, когда был кризис Parex banka. Это был системный банк с сильным влиянием на экономику Латвии. ABLV большой, существенный банк, но их бизнес связан с иностранными клиентам. Здесь риск состоит в репутации страны. Если мы имеем репутацию государства, где банки открыто занимаются отмыванием денег, это влияет на восприятие остальных банков", - заявил Платайс.

Ранее сообщалось, что Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK), выполняя инструкцию Европейского центрального банка, 18 февраля на экстренном заседании приняла решение на время ограничить выплату денежных средств, наложив запрет на дебетные операции с клиентскими счетами АBLV Bank в любой валюте.