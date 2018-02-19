Эксперт: ситуация с ABLV негативно влияет на репутацию Латвии (13)

фото

Эксклюзив | 19 февраля 2018 года, 09:17

Обвинения в отношении ABLV Bank плохо скажутся на репутации Латвии, отпугнув иностранных клиентов. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал председатель Совета по фискальной дисциплине Янис Платайс.

По его словам, ситуация с ABLV не повлияет существенно на латвийский финансовый сектор.

"Сейчас ситуация лучше, чем в 2008 году, когда был кризис Parex banka. Это был системный банк с сильным влиянием на экономику Латвии. ABLV большой, существенный банк, но их бизнес связан с иностранными клиентам. Здесь риск состоит в репутации страны. Если мы имеем репутацию государства, где банки открыто занимаются отмыванием денег, это влияет на восприятие остальных банков", - заявил Платайс.

Ранее сообщалось, что Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK), выполняя инструкцию Европейского центрального банка, 18 февраля на экстренном заседании приняла решение на время ограничить выплату денежных средств, наложив запрет на дебетные операции с клиентскими счетами АBLV Bank в любой валюте.

Комментарии 13
Патриот 3 часа назад
У Латвии давно нет ни какой репутации! Так что ей это не грозит. Страна превратилась в тухлое болото от которого смердит на всю Гейропу.
1
Ответить
Я был бы счастлив,2 часа назад
Если бы у Латвии небыло никакой репутации.
К сожалению она есть - остро негативная.
Зарабатывать не умеем ни на чём. Даже на поношении России.
1
Ответить
ytf2 часа назад
это-же сколько клиентов кинут...... вклады уже недоступны, потом налогоплательщики буду покрывать долги
1
Ответить