14.00: Baltkom-online о ситуации с ABLV и задержанием главы Банка Латвии (1)

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Эксклюзив | 19 февраля 2018 года, 10:13

Сегодня после 14:00 на радио Baltkom выйдет программа Baltkom-online, в рамках которой будет обсуждаться ситуация вокруг банка ABLV и в связи с задержанием главы Банка Латвии Илмара Римшевича.

Во время программы предусмотрены прямые включения с различными экспертами.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Комментарии 1
Странен оптимизм работника АВ1 час назад
Чем ситуация у вас лучше чем в Парексе? У вас заблокированы активы на миллиарды евро! Вы не можете продать свои активы! Это сейчас. А что будет через 60 дней.
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