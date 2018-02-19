14.00: Baltkom-online о ситуации с ABLV и задержанием главы Банка Латвии (1)
Эксклюзив | 19 февраля 2018 года, 10:13
Сегодня после 14:00 на радио Baltkom выйдет программа Baltkom-online, в рамках которой будет обсуждаться ситуация вокруг банка ABLV и в связи с задержанием главы Банка Латвии Илмара Римшевича.
Во время программы предусмотрены прямые включения с различными экспертами.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Подключайтесь!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
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