Эксклюзив |

Сегодня после 14:00 на радио Baltkom выйдет программа Baltkom-online, в рамках которой будет обсуждаться ситуация вокруг банка ABLV и в связи с задержанием главы Банка Латвии Илмара Римшевича.

Во время программы предусмотрены прямые включения с различными экспертами.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.