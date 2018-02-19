Чичваркин о задержании Римшевича: в России прыгают до потолка (26)

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Эксклюзив | 19 февраля 2018 года, 12:41

Задержание главы Банка Латвии Илмара Римшевича является началом крупного коррупционного скандала, считает российский предприниматель Евгений Чичваркин.

Таким образом сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи "Евросеть", проживающий ныне в Великобритании, прокомментировал скандал с задержанием главы Банка Латвии Илмара Римшевича, который может быть связан с делом KNAB о вымогательстве взятки у крупнейшего акционера Norvik banka Григория Гусельникова.

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"Вчера ночью прыгал до потолка от радости. Горжусь друзьями и первыми покупателями Гедонизма. Вчера по делу о вымогательстве у Григория Гусельникова арестован глава Банка Латвии и член борда ЕЦБ. Это начало большого коррупционного скандала, где можно гордиться представителями нашей страны, Прекрасной России Будущего", - написал предприниматель.

По словам Чичваркина, уровень коррупции и бюрократии в Латвии не дает развиваться бизнесу.

"Безусловно Латвия гораздо более развитая страна, чем Россия, но совковая коррупция и европейская бюрократия и налоги - удавки на шее предпринимателей этой красивой и гостеприимной балтийской страны", - сказано в сообщении бизнесмена.

Между тем сам Григорий Гусельников указал, что задержание главы центробанка Латвии было лишь вопросом времени.

"Рано или поздно это должно было случиться...", - написал Гсельников в соцсети Twitter.

Как сообщалось, В минувшую субботу Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержало президента Банка Латвии Илмара Римшевича. К нему в рамках уголовного процесса KNAB применил статус задержанного.

В последний месяц дважды прозвучала информация о возможных взятках в финансовом секторе Латвии.

KNAB ведет проверку информации о том, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у крупнейшего акционера Norvik banka Григория Гусельникова.

Фото: flickr.com

Комментарии 26
кот2 часа назад
России глубоко до одного места отставка и арест какого то латвийского чиновничка.А вот от американского обкома KNAB получит пачку печенья и бочку варенья.
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Хохма2 часа назад
Где беглый барыга чичваркин, и где Россия???
России плевать что тут происходит.
Они давно забыли про Латвию.
А вот этим карликовым лимитрофам всё хочется напомнить хоть как нибудь о своей значимости...которой по факту давно нет.
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www2 часа назад
А когда этот проживающии в британии Чичиваркин последнии раз в России был? Я не друг Римшевичу, но Чичиваркин мне тоже не брат.
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