Чичваркин о задержании Римшевича: в России прыгают до потолка (26)
Задержание главы Банка Латвии Илмара Римшевича является началом крупного коррупционного скандала, считает российский предприниматель Евгений Чичваркин.
Таким образом сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи "Евросеть", проживающий ныне в Великобритании, прокомментировал скандал с задержанием главы Банка Латвии Илмара Римшевича, который может быть связан с делом KNAB о вымогательстве взятки у крупнейшего акционера Norvik banka Григория Гусельникова.
"Вчера ночью прыгал до потолка от радости. Горжусь друзьями и первыми покупателями Гедонизма. Вчера по делу о вымогательстве у Григория Гусельникова арестован глава Банка Латвии и член борда ЕЦБ. Это начало большого коррупционного скандала, где можно гордиться представителями нашей страны, Прекрасной России Будущего", - написал предприниматель.
По словам Чичваркина, уровень коррупции и бюрократии в Латвии не дает развиваться бизнесу.
"Безусловно Латвия гораздо более развитая страна, чем Россия, но совковая коррупция и европейская бюрократия и налоги - удавки на шее предпринимателей этой красивой и гостеприимной балтийской страны", - сказано в сообщении бизнесмена.
Между тем сам Григорий Гусельников указал, что задержание главы центробанка Латвии было лишь вопросом времени.
"Рано или поздно это должно было случиться...", - написал Гсельников в соцсети Twitter.
Рано или поздно это должно было случиться...https://t.co/Fyh0T7VCY0— Guselnikov Grigory (@GuselnikovG) 18 февраля 2018 г.
Как сообщалось, В минувшую субботу Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержало президента Банка Латвии Илмара Римшевича. К нему в рамках уголовного процесса KNAB применил статус задержанного.
В последний месяц дважды прозвучала информация о возможных взятках в финансовом секторе Латвии.
KNAB ведет проверку информации о том, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у крупнейшего акционера Norvik banka Григория Гусельникова.
Фото: flickr.com
России плевать что тут происходит.
Они давно забыли про Латвию.
А вот этим карликовым лимитрофам всё хочется напомнить хоть как нибудь о своей значимости...которой по факту давно нет.