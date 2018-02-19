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Ситуация с задержанием главы Банка Латвии Илмара Римшевича положит конец конкретной коррупционной схеме и поможет Латвии освободиться от пережитков советского прошлого. Об этом в эфире радио Baltkom заявил сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи "Евросеть", проживающий ныне в Великобритании российский предприниматель Евгений Чичваркин.

"Меня обрадовало, что мой друг Григорий Гусельников совершил смелый поступок. В России это опасно, хотя я это делал. В европейской стране это очень опасно. Я давно с ним дружу, я рад, что делу будет дан какой-то ход. Я радуюсь тому, что одна коррупционная схема будет навсегда прекращена. Я рад, что мой друг сможет вести нормальный бизнес, потому что Латвия наконец вырвалась из "совковой" реальности", - отметил он.

Ранее, Чичваркин заявил, что задержание главы Банка Латвии Илмара Римшевича является началом крупного коррупционного скандала.

Между тем сам Григорий Гусельников указал, что задержание главы центробанка Латвии было лишь вопросом времени.

Как сообщалось, В минувшую субботу Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержало президента Банка Латвии Илмара Римшевича. К нему в рамках уголовного процесса KNAB применил статус задержанного.

В последний месяц дважды прозвучала информация о возможных взятках в финансовом секторе Латвии.

KNAB ведет проверку информации о том, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у крупнейшего акционера Norvik banka Григория Гусельникова.

Фото: flickr.com