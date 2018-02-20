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Ситуация с ABLV Bank не повлияет на финансовую систему в Латвии, но проблемы возникнут в сотрудничестве с другими банками. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал инвестиционный банкир, член совета консалтинговой компании Prudentia Гиртс Рунгайнис.

"Пока все выглядит преувеличенно, но назревает очень серьезная проблема с репутацией, это понятно. Финансовая система стабильна, ABLV хорошо капитализирован и ликвиден. Сейчас - в основном - россияне вынимают деньги, там непрерывный банковский кризис, но банк не построен таким образом, чтобы все сразу взяли свои деньги. Другие банки сейчас стараются не вступать в отношения с ABLV, это проблема, поскольку существование любого банка заключается во взаимопомощи", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK), выполняя инструкцию Европейского центрального банка, 18 февраля на экстренном заседании приняла решение на время ограничить выплату денежных средств, наложив запрет на дебетные операции с клиентскими счетами АBLV Bank в любой валюте.