Банкир: другие банки теперь не захотят работать с ABLV (3)

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Эксклюзив | 20 февраля 2018 года, 08:14

Ситуация с ABLV Bank не повлияет на финансовую систему в Латвии, но проблемы возникнут в сотрудничестве с другими банками. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал инвестиционный банкир, член совета консалтинговой компании Prudentia Гиртс Рунгайнис.

"Пока все выглядит преувеличенно, но назревает очень серьезная проблема с репутацией, это понятно. Финансовая система стабильна, ABLV хорошо капитализирован и ликвиден. Сейчас - в основном - россияне вынимают деньги, там непрерывный банковский кризис, но банк не построен таким образом, чтобы все сразу взяли свои деньги. Другие банки сейчас стараются не вступать в отношения с ABLV, это проблема, поскольку существование любого банка заключается во взаимопомощи", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK), выполняя инструкцию Европейского центрального банка, 18 февраля на экстренном заседании приняла решение на время ограничить выплату денежных средств, наложив запрет на дебетные операции с клиентскими счетами АBLV Bank в любой валюте.

Комментарии 3
Мышь2 часа назад
Вот интересно: почему они так уверенно все повально трындят о том, что не повлияет на ситуацию в стране? Это один из крупных и значимых банков летит.. неужто так всё плохо на самом деле?
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Патриот 2 часа назад
Пи.....ц банку.
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Marina Potapova1 час назад
Остались только банки Северной Кореи, удачи...
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