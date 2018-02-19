Эксклюзив |

Ни одно лицо не является виновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке. Об этом заявил начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Екаб Страуме.

"Хочу особо подчеркнуть, что ни одно лицо не является виновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке. Я понимаю большой интерес журналистов, однако прошу с пониманием относиться к тому, что сейчас KNAB не сможет публично озвучивать более подробную информацию о процессе, так как это может угрожать ходу расследования и выяснению обстоятельств дела", - отметил он.

Он также отметил, что если кто-то имеет какую-то информацию в связи с вымогательством или взятками, сообщать ее KNAB.

"Учитывая прозвучавшую до сих пор в публичном пространстве информацию и утверждения, большая часть которых не является правдивыми, я призываю представителей кредитных и финансовых учреждений, у которых есть какая-либо информация о вымогательстве и получении взяток сообщать об этом KNAB. Я хочу особо подчеркнуть, что очень важно сотрудничество с теми лицами, которые связаны с взятками, чтобы KNAB мог успешно работать и вычислить должностных лиц, совершающих противоправные действия. От своего имени хочу заверить, что KNAB приложит все усилия, чтобы призвать к ответственности лиц, нарушивших закон", - отметил он.

Напомним, президент Банка Латвии Илмар Римшевич по уголовному процессу, начатому по 4-й части 320-й статьи Уголовного закона, подозревается в вымогательстве и получении взятки в крупном размере.

Фото: twitter.com/KNAB