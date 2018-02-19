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Правоохранительные органы освободили президента Банка Латвии Илмара Римшевича.

В понедельник вечером он был перевезен из следственного изолятора Госполиции в Чиекуркалнсе в помещения Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Как сообщил корреспондент Mixnews, около 18:15 автомобиль Госполиции выехал из следственного изолятора

На видео в 24:40:

До этого из того же здания выехала машина Службы неотложной медицинской помощи.

На выходе из здания KNAB Римшевич заявил журналистам, что не признает свою вину и завтра на пресс-конференции предоставит более подробные комментарии.

Начальник KNAM Екаб Страуме на пресс-конференции сообщил, что бюро не будет требовать для Римшевича ареста как меры пресечения, а установит залог и запрет выполнять должностные обязанности.

Напомним, ранее KNAB установил залог в размере 100 тысяс евро, который уже утром был внесен на счет в Государственной казне. Об этом сообщил адвокат Римшевича Саулведис Варпиньш.

Залог - один из видов меры пресечения, которая применяется к подозреваемому. По данным адвоката, KNAB приняло решение о признании Римшевича подозреваемым и установлении залога. Деньги внес один из лучших друзей Римшевича.

Римшевич является подозреваемым в уголовном процессе по статьям о требовании и принятии взятки в крупном размере.

В декларации за 2016 год Римшевич декларировал безналичные накопления в размере 67 133 евро в Банке Латвии и 28 574 евро в коммерческих банках. Его зарплата за работу в Банке Латвии составила в 2016 году 150 тыс. евро.