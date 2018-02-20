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Банк Латвии может нормально работать без президента, рассказал радио Baltkom пресс-секретарь Банка Латвии Янис Силакалнс.

"Мы работаем в штатном режиме. У нас практически нормальный рабочий день. Платежные системы работают, сбоев нет. Конечно, это главная новость, большой интерес и со стороны журналистов, и со стороны клиентов. Мы сами все узнаем из СМИ. Сотрудники спрашивают, интересуются. Президент и раньше был в командировках, отпуске. Так что мы можем работать и без него. В Банке Латвии решения принимают шесть членов совета. На работе сейчас пять из них, так что Банк может работать. Исполняет обязанности Римшевича на сегодняшний день его заместитель Зоя Расмуса", - рассказал он.

Напомним, в понедельник вечером правоохранительные органы освободили президента Банка Латвии Илмара Римшевича.

Он заявил журналистам, что не признает свою вину и на пресс-конференции предоставит более подробные комментарии.

Ранее начальник KNAM Екаб Страуме на пресс-конференции сообщил, что бюро не будет требовать для Римшевича ареста как меры пресечения, а установит залог и запрет выполнять должностные обязанности.

Римшевич является подозреваемым в уголовном процессе по статьям о требовании и принятии взятки в крупном размере.

В декларации за 2016 год Римшевич декларировал безналичные накопления в размере 67 133 евро в Банке Латвии и 28 574 евро в коммерческих банках. Его зарплата за работу в Банке Латвии составила в 2016 году 150 тыс. евро.

Фото: Mixnews.lv