Банк Латвии: мы способны работать без президента (13)

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Эксклюзив | 20 февраля 2018 года, 07:28

Банк Латвии может нормально работать без президента, рассказал радио Baltkom пресс-секретарь Банка Латвии Янис Силакалнс.

"Мы работаем в штатном режиме. У нас практически нормальный рабочий день. Платежные системы работают, сбоев нет. Конечно, это главная новость, большой интерес и со стороны журналистов, и со стороны клиентов. Мы сами все узнаем из СМИ. Сотрудники спрашивают, интересуются. Президент и раньше был в командировках, отпуске. Так что мы можем работать и без него. В Банке Латвии решения принимают шесть членов совета. На работе сейчас пять из них, так что Банк может работать. Исполняет обязанности Римшевича на сегодняшний день его заместитель Зоя Расмуса", - рассказал он.

Напомним, в понедельник вечером правоохранительные органы освободили президента Банка Латвии Илмара Римшевича.

Он заявил журналистам, что не признает свою вину и на пресс-конференции предоставит более подробные комментарии.

Ранее начальник KNAM Екаб Страуме на пресс-конференции сообщил, что бюро не будет требовать для Римшевича ареста как меры пресечения, а установит залог и запрет выполнять должностные обязанности.

Римшевич является подозреваемым в уголовном процессе по статьям о требовании и принятии взятки в крупном размере.

В декларации за 2016 год Римшевич декларировал безналичные накопления в размере 67 133 евро в Банке Латвии и 28 574 евро в коммерческих банках. Его зарплата за работу в Банке Латвии составила в 2016 году 150 тыс. евро.

Фото: Mixnews.lv

Комментарии 13
не смешите мои тапочки3 часа назад
работники юнные , вам надо всем составом на лесоповал , за ипотечное кредитование , за парекс с многомиллиоными дырами под вашим надзором . за безостановочную рекламу быстрых кредитов , гопота вам надо свинарники чистить , а не финансовой системой руководить
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Как!?3 часа назад
Каждый высший чиновник в Латвии абсолютно уникален, профессионален и незаменим! А вы, всем коллективом, отца родного кинули!?
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Хм...2 часа назад
А зачем тогда банку этот президент нужен? Причем, заметьте, оченьвысокооплачиваемый президент!
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