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Задержание президента Банка Латвии Илмара Римшевича не сходит с первых полос не только латвийских СМИ, но и зарубежных изданий. Строятся различные предположения о том, что это - правда или провокация. В свою очередь пользователи соцсетей, в том числе и латвийские политики, по своему комментируют этот коррупционный скандал.

В частности депутат Сейма Артусс Кайминьш опубликовал "новую монету" Банка Латвии в свете последних событий.

Пользователи не преминули прокомментировать снимок. Так один из комментаторов указал, что это не что иное, как "подарок к столетию Латвии" или "монета столетия".

Ранее сообщалось, что президент Банка Латвии Илмар Римшевич по уголовному процессу, начатому по 4-й части 320-й статьи Уголовного закона, подозревается в вымогательстве и получении взятки в крупном размере.

KNAB ведет проверку информации о том, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у крупнейшего акционера Norvik banka Григория Гусельникова.

Как сообщил начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Екаб Страуме, в данном уголовном процессе два фигуранта: высокопоставленное должностное лицо Банка Латвии и одно физическое лицо. В деле фигурирует взятка в размере не меньше 100 тыс. евро.

В свою очередь, Римшевич заявил, что не уйдет с должности президента Банка Латвии, так как не считает себя виновным.