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Депутат Европарламента, бывший министр иностранных дел Латвии Артис Пабрикс считает, что скандал с задержанием главы Банка Латвии Илмара Римшевича может быть "работой" спецслужб соседнего государства. Об этом политик написал в соцсети Twitter, намекая на Россию.

"Не хочу высказываться преждевременно и для меня многое неизвестно, но ясно одно, что спецслужбы соседней страны работают серьезно. Вот это очень важно!", - написал Пабрикс.

Ранее политик в своем аккаунте на Twitter написал, что задержание Римшевича может быть вопросом гораздо большим, нежели просто коррупционным скандалом.

"Можно понять позицию KNAB, но можно в этом усмотреть не только коррупционный вопрос. Если следствие ошибется...страшно представить, какими могут быть последствия. Есть много вопросов. Неведение может угрожать нашей стране. Кому верить? Гусельникову или Римшевичу? Ни тому, ни другому, или обоим? Международная кампания нарастает", - написал Пабрикс.

Nevēlos būt pārsteidzīgs un man daudz kas nav zināms, bet skaidrs ka kaimiņu specd strādā nopietni.Un tas ir svarīgākais! — Artis Pabriks (@Pabriks) February 20, 2018

Var saprast @Knab pozīciju,bet var redzēt. arī to,ka tas ir kas vairāk kā korupcijas jautājums.Ja izmeklēšana kļūdīsies...bail par sekām — Artis Pabriks (@Pabriks) February 19, 2018

Ir daudz jautājumu.Neziņa var apdraudēt mūsu valsti. Kam ticēt? Guseļņikovam vai Rimševicam?Nevienam vai abiem?Starpt kampaņa pieaug. — Artis Pabriks (@Pabriks) February 19, 2018

Ранее сообщалось, что президент Банка Латвии Илмар Римшевич по уголовному процессу, начатому по 4-й части 320-й статьи Уголовного закона, подозревается в вымогательстве и получении взятки в крупном размере.

KNAB ведет проверку информации о том, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у крупнейшего акционера Norvik banka Григория Гусельникова.

В деле фигурирует взятка в размере не меньше 100 тыс. евро. Римшевич считает себя невиновным.

В свою очередь, в связи с событиями в финансовом секторе Министерство обороны обращает внимание на вероятность организованной против Латвии широкомасштабной информационной операции.

Ведомство отмечает, что по структуре и исполнению кампания идентична тем, которые можно было наблюдать в предвыборный период в США, Франции и Германии. Напомним, тогда во вмешательстве в избирательный процесс обвиняли Россию.